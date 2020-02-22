استودعكم الله ....في امان الله وحفظه

ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,989
النقاط
2,151
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم
أعضاء الممتدى الكرام أستودعكم الله
لبعض الوقت او لا ادري متى العودة وقد لا نعود فهذا مسجل عند الله سبحانه وتعالى
سوف أسافر كما تعلمون مريضة دعواتكم لي زلا تنسو وجودي بينكم ولا تنسو دعواتكم لي في كل صلاة
شكرا لكم جميعا كل بإسمه وحيثما أكون سوف أتذكركم جميعا وأدعو لكم فدعاء المسافر مستجاب
شكرا لكم جميعا إختمو بالمنتدى في غيابي وكفاكم شغبا
أترككم في رعاية الله وحفظه
السلام عليكم سامحونا إن أخطأنا معكم
شكرا انتظروني الى الملتقى
 
Skor m@k

Skor m@k

:: عضو شرفي::
إنضم
12 جويلية 2010
المشاركات
5,293
النقاط
2,901
السلام عليكم
ربي يشافيك ختي ليلوش ان شاء الله تكوني ديما بخير وعلى خير
ربي يحفظك ويسرلك امورك وين ماكنتي
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,989
النقاط
2,151
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
قال Skor m@k:
السلام عليكم
ربي يشافيك ختي ليلوش ان شاء الله تكوني ديما بخير وعلى خير
ربي يحفظك ويسرلك امورك وين ماكنتي
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السلام عليكم
مالك سكر محروق وين راك يا اخي نهار انا رايحة انت رديت عليا زعمى بليدي والا واش مار 5 هفي روحي يسمحولي خاوتنا البليدين هوما معروفين بالمقولة هءي
ربي يحفظك أخي ..آمين الله ييسر أموركم
شكرا
 
Chicobustan

Chicobustan

:: عضو مُشارك ::
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
286
النقاط
541
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
قال ليليا مرام:
السلام عليكم
أعضاء الممتدى الكرام أستودعكم الله
لبعض الوقت او لا ادري متى العودة وقد لا نعود فهذا مسجل عند الله سبحانه وتعالى
سوف أسافر كما تعلمون مريضة دعواتكم لي زلا تنسو وجودي بينكم ولا تنسو دعواتكم لي في كل صلاة
شكرا لكم جميعا كل بإسمه وحيثما أكون سوف أتذكركم جميعا وأدعو لكم فدعاء المسافر مستجاب
شكرا لكم جميعا إختمو بالمنتدى في غيابي وكفاكم شغبا
أترككم في رعاية الله وحفظه
السلام عليكم سامحونا إن أخطأنا معكم
شكرا انتظروني الى الملتقى
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اولا ربي يشفيك
ثانيا غير الخير واشبيك؟
 
Skor m@k

Skor m@k

:: عضو شرفي::
إنضم
12 جويلية 2010
المشاركات
5,293
النقاط
2,901
قال ليليا مرام:
السلام عليكم
مالك سكر محروق وين راك يا اخي نهار انا رايحة انت رديت عليا زعمى بليدي والا واش مار 5 هفي روحي يسمحولي خاوتنا البليدين هوما معروفين بالمقولة هءي
ربي يحفظك أخي ..آمين الله ييسر أموركم
شكرا
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هههههه والله اسمحيلي يا ختي
الله غالب
ههههه بصح شكون بليدي 😱😲
اواه بديتي تلفي واقيل حكمك الزهايمر ههههه
ربي يحفظك ان شاء الله ونسمعو غير لخبار لملاح عليك يا رب
 
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