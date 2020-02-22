استودعكم الله ....في امان الله وحفظه

السلام عليكم

أعضاء الممتدى الكرام أستودعكم الله

لبعض الوقت او لا ادري متى العودة وقد لا نعود فهذا مسجل عند الله سبحانه وتعالى

سوف أسافر كما تعلمون مريضة دعواتكم لي زلا تنسو وجودي بينكم ولا تنسو دعواتكم لي في كل صلاة

شكرا لكم جميعا كل بإسمه وحيثما أكون سوف أتذكركم جميعا وأدعو لكم فدعاء المسافر مستجاب

شكرا لكم جميعا إختمو بالمنتدى في غيابي وكفاكم شغبا

أترككم في رعاية الله وحفظه

السلام عليكم سامحونا إن أخطأنا معكم

شكرا انتظروني الى الملتقى