عيد الحب وانا ...تفضلوا لأحبكم في الله

ليليا مرام

ليليا مرام

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منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لا داعي لأن أفصل في مناسبة ال 14 فيفري
عيد الدباديب الحمراء والقلوب الحمراء وكل شيء أحمر


101470


وككل مناسبات لا تعني لنا ابدا وعادات مختلفة عن عرفنا .. لكننا تربينا للأسف عليها ولو هاته الأشياء ليست ببيتنا ولكن حولنا
مواعيد وهدايا ولقاءات فقط تحت مسمى اليوم حلال الحب فيه حلال
لكن دعوني أقف عند نقطة
هل الحب يجب أن يكون إمرأة ورجل ؟
هل الحب يجب أن يكون حراما بمعنى الزوج وزوجته أليست كل ايامهما أعياد؟
أليس ميلاد أول طفل لهما عيد ؟
أليست سعادة الزوجين وإبتسامتهما وتحديهما لكل المشاكل عيد ؟
أليست وقفة الرجل مع زوجة مريضة أو وقوف الزوجة مع زوجها المريض والبطال من العمل و الفقير عيد
برأي عيد دون أن يكون عيد عالمي أو حتى وطني هو عيد ؟
إذن برأي عيد الحب عندي ليس عيب وحرام أن قلت لأخي أنني احبه في الله
إن قلت لصديقة لي أنني احبك محبة إلاهية لا تعني أحتفل بعيد الفالونتاين ففالونتاين لم يكن مسلما ولم يعلم ان الله جمعنا في أمة واحدة لنحب بعضنا
أن رسولنا الحبيب عليه الصلاة والسلام أحب زوجاته أحب صحابته وقومه وأمته فبكى عليها بكى على صحابي وبكى على فقراء وخاف على عاص لله أليس هذا أعظم حب
فإذن بتفكيري أنا سوف أضع هذا الموضوع
رسائل حب صادقة لكم أنتم .....

101475


كل عضو يمر من هنا يبعث رسائل حب طاهرة لأناس في قلبه أهله احبابه إخوته أصدقائه
إنسان وقف معه الحب ليس حرام يا قوم نحن لا نربط الحب بلغة الأجساد ولا بمواعيد محرمة
أنا أربط الحب برسولنا الحبيب ليكون قدوتي .... فلنحب بعضنا في الله دون غل ودون أحقاد لنحب بعضنا لأن الإسلام جمعنا
لنحب بعضنا لأن الله إختار امتنا لتكون آخر أمة وأحب الأمم له
لنحب بعضنا لأن الحب يجمع لا يفرق وسوف أبدأ أنا
أحبك ربي حبا عظيما .... لأنك خلقتني وصورتني في احسن صورة لأنك إبتليتني فأخطئ وتغفر لي أقع فأنهض وأدعوك فتستجيب
احبك ربي لأنك معي في كل اوقاتي لانك من تطمئن قبي حين أخاف .... من تقف معي وتسخر لي من يساعدني حين أكون لوحدي
احبك ربي لأنك انقذتني ونجيتني من نفسي ومن الناس عدة مرات ... سبحانك ربي لا إله إلا الله كم أحبك
أحبك امي غاليتي حياتي كلها عيناي اللتان أرى بهما الحياة دعوت ربي أن يأخذني قبلك تدفنيني ولا أدفنك أدعوا ربي أن ّأكون إبنة بارة بك أن لا أتركك لآخر يوم في حياتي فسامحيني على تعبك سامحيني
أحبك أبي حبيبي رحمك الله واسكنك فسيح جناته ... أحب ما علمتني .. أحب ما ربيتني عليه ... أحب فخرك بي حتى وانت ميت ... أحب إسمك الذي أحمل
رحمك الله ابي الغالي
أحبك يا من سكنت يوما قلبي ورحلت شهامتك ورجولتك لن تدعاني اكره تصرفك وسامحك الله فقط لانك فكرت في نفسك ونسيتني وتخليت ومع هذا سامحتك من قلبي فالحب ليس كره وليس أنانية ولانني احبك أقدر انك تريد العيش مع الأفضل فوفقك الله في حياتك
واحبك يا من عوضتني وحفظك الله لي وجمع بيننا في الحلال بإذن الله ....
حبيباتي في المنتدى احبكن جميعا لن اقول أسمائكن لكل واحدة نكهة خاصة حتى من أخطأت في حقي يوما أحبها فالخطأ لا يمحي حب دخل قلوبنا
إخوتي الرجال أعضاء المنتدى احبكم محبة اختكم التي في بيوتكم انا كذلك والله أعتبر كل واحد بإسمه أخ لي احبكم وخاف على عوائلكم ومستقبلكم واحزن لحزنكم وافرح لأفراحكم لانني خصصت مكان الإخوة لكم في قلبي حفظكم الله جميعا
لمتنا العزيزة .... هذا المنتدى الذي منحني الكثيروالكثير والكثير عائلة بالمال لا تشترى ومودة ومحبة وتآخي نادر
أحبك منتدى اللمة لانك اكملت ما ينقص في حياتي

الحب يا أخوتي ليس حرام فعلى قدر نياتكم ترزقون
احسنوا النوايا وأحبوا بعضكم فليس عيبا ان احب جارتي او جاري واتمنى له الخير
لا يعني الحرفان حب ..... مواعيد وغراميات وحرام لا أبدا

الحب يا كرام من شيم المسلم ومن خلق سيد الخلق
عليه الصلاة والسلام


رسائل حب منكم لمن تحبون من منبر اللمة

شكرا لكم



101471
 
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sami44

sami44

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مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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الله يعطيك الصحة خويا مروان موضوع هايل وردي يكون بعد الجلوس امام الحاسوب🧢🌵
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
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قال sami44:
الله يعطيك الصحة خويا مروان موضوع هايل وردي يكون بعد الجلوس امام الحاسوب🧢🌵
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هههه السلام عليكم
اهلا يا خو لاباس
بارك الله فيك خلي نتلاقاو فالقهوة وريلي واش راح تكتب ههههه
والله يا مروان شديتهالي صايي ههه
انتظر عودتك اخي سامي شكرا لك
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
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المشاركات
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قال ماغيكاي تشان:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لي عودة باذن الله
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عذرا تجاوزت ردك خلعني كي قالي مروان هههه
انتظر عودتك اختي شيماء بارك الله فيك
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوع رائع لي عودة باذن الله (y)
 
ام أمينة

ام أمينة

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السلام عليكم
صدقتي فيما قلتي كل ايامنا ايام حب
نحب ابناءنا و نحب اهلنا ..... و نحبو بزاف اللمة :love::love:

اللهم اهدينا في من هديت و عافنا في من عافيت و تولنا في من توليت
اللهم اشفي مرضانا و عافي اصحائنا و ارزقنا سعادة الدارين
كم احبك يا الله / كم احبك يا رسول الله

مشكورة على الموضوع و شافاكي الله
ننتظر دائما جديدك المميز
دمتي في امان الله
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
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النقاط
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العمر
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والله كي قريت الموضوع الدمعة جاتني شوي وبكيت، في موضوع سنايا من هيه كنت نسب في الحب والعيد تاعو وهنا جاية نحتفل بيه هههه كاش نهار شفتو انسان متناقض كيفي؟ هههه،

المهم والله في قلبي حب عظيم لكل من حولي خلي نفرغو هنا، أول شي كيما قلتي الحب يبدا بلي خلقك، أنا كلما تضيقلي نتفكر الآية الكريمة لي نحبها ومن سورة "ق" بعد بسم الله

الرحمان الرحيم "ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ماتوسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد" صدق الله العظيم، هاد الآية تخليني نشوف العالم صغيييير، ونحس بعظمة الخالق، لما تتخنق

لما تضيقلك لما قلبك يكون هاز هم كبير تتمنى العالم كامل يسمعو وماتقدرش تقولو، تلقى غير ربي يسمعلك، تغلط وتذنب وتدير حوايج لي بالاك لو مع عبد راهو يدعي عليك ليوم الدين،

لكن مع ربي يتقبلك كيما راك، ترجعلو بذنوبك بهفواتك بأخطاءك يسمعلك ومايقولكش مارانيش قاعد، الحمد لله أنو نعبدو إله يحبنا ويوجهنا للطريق الصحيح ويبعتلنا الإشارات باه نستقيمو

ويكرمنا بالنعم التي لا تعد ولا تحصى رغم تقصيرنا فسبحانك ربي ما أعظمك، نولي لأعظم نعمتين عندي في الكون بابا وماما، الأب لي عمرو قارب على الستين ومازال في الصيف والشتاء

يخرج يخدم باه يجيب لقمة حلال لولادو، مازال يقولنا الحاجة لي تسخفو عليها قولولي برك ومانحبكم تشوفو لحتى واحد، نقولو أحبك أبي العزيز، أمي الغالية لي لو نجيبها حياتي كامل نحمد

في ربي على هاد النعمة لي عطاهالي ومعرف لا نوفي حق هاد النعمة، ماما الغالية لي كانت تلبس قش الصيف في الشتاء وتقول مارانيش بردانة وهي ترعش بالبرد غير على جال ولادها

وراجلها، أمي لي قامت بدورها كأم وكزوجة على أكمل وجه ولا تزال تقوم به للآن، لي كانت تبات بالشر وبالبرد وعمرها لا وصلت مشاكلها لدار والديها باه ماتطيحش من قيمة راجلها

نقولها نحبك يا أعظم وأجمل وأغلى أم في الكون، أختي الوحيدة لي رغم أنو نتشاجرو بزاف هههه كأي أخوات بصح وقت الشدة نتعاونو ووحدة منا ماترضى ختها تتقاس بشعرة، نقولها

ونقول لعائلتي ككل نحبكم يا أروع عائلة، وفخورة وسعيدة أنو ربي خلقني في نصكم، رغم كلشي، عائلتي الكبيرة من غير خالاتي وأخوالي وجداتي ربي يرحمها ماعندي لمن نقول نحبك، خاطر

صح وقفو معايا نهار كنا مانكلوش لقيتهم هوما ينحيو من فمهم ويوكلونا نهار كنا مانلبسوش ينحيو من عندهم ويمدولنا، الحاجة لي نسخف عليها يمدوهالي، الذهب لي عزيز على الناس

كامل ولو نسخف عليه يمدوهولي، نقولهم نحبكم نحبكم بزااف، الناس لي تلاقيتهم في حياتي سواء في دراسة ولا حتى بشكل عابر في حافلة ولا وخلاو انطباع جميل في نفسي نقولهم

نحبكم في الله، ناس اللمة العزاز عايلتي الثانية، لي خيرهم فوق راسي، دارولي بزاف دي جاست ملاح، أنا ماعنديش صديقات في الواقع بصح في اللمة لقيت بزااف صديقات، وقفو

معايا وقت الشدة، كاينة لي نهار شافتني مريضة تفتش بين صفات الفايسبوك على كاش طبيبة، كاينة لي قاتلي إذا محتاجة مساعدة نراسل استاذتي في الجامعة، كاينة لي هي بعد مريضة

ومحتاجة لي يخفف عليها وكانت تقولي بابي مفتوح ارواحي انا نحيلك على بالك ونوقف معاك، وكاين بزااف مواقف، وراهم عارفين رواحهم، وحتى بدون مواقف نقولكم ربي يجازيكم الجنة ونحبكم

والله قد الدنيا ومافيها، وأنا في الواقع ماعنديش خاوتي ذكور لقيت في بعض الإخوة هنا والله بالاك لي مانلقاهش في الدنيا، كاين أخ لقاني كاتبة على معرض الكتب قالي قوليلي واش

حابة تشري وانا نشريلك منو لأنو يسكن قريب ولما قتلو اصلا ماعنديش الدراهم راني نهدر برك قالي ربي يهديك شكون قالك اعطيني الدراهم، رغم أني مستحيل نشري ونبروفيتي على أحد

بصح والله هاد الجاست للآن مازالو في قلبي، كاين أخ لما كانت ضايقة بيا كان يقولي راني هنا في اي وقت وفي اي لحظة، كان يشجعني يسمعلي، يعطيني من وقتو لقيت فيه بالاك لي

ماتلقاهش في خوك تاع الصح، راهم يعرفو رواحهم ربي يجازيهم الجنة، وكاين اخوة لي حتى وماكانش مواقف كبار صراولي معاهم بصح اهتمامهم بيا ومساعدتهم يخليوني نعزهم، كاين

حتى لي كي يقولك ختي الصغيرة وبنتي تحس بروحك طاير في السماء، جميع من واحد خفف عليا بكلمة وكان طيب معايا مع أنو كامل ناس اللمة طيبين، نقولهم ربي يجازيكم الخير

ويعطيكم ماتتمناو، حتى لي كانو مهمومين وجاو قصدوني نقولهم هذا شرف ليا وربي يعطيكم ماتتمناو، نحب أهل اللمة كامل كيما راهم في الله، كامل خاوتي وخواتاتي ربي يعطيكم كامل

ماتتمناو في النهاية أوجه تحية للقطط تاعي والسلاحف هههه لي كي مانهدرش معاهم يحوسو عليا لي كي نمرض يدخلو للدار يجريو غير باه يلعبو معايا حتى هوما نقولهم نحبكم بزاااف

دركا إليكم المايكروفون هههه وشكرا على الموضوع ليلوشة ربي يشفيك حبيبتي وربي يرزقك كل خير وكل واش تتمناي
واسمحولي على الرد الطويل

 
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ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
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16 جوان 2009
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قال ام أمينة:
السلام عليكم
صدقتي فيما قلتي كل ايامنا ايام حب
نحب ابناءنا و نحب اهلنا ..... و نحبو بزاف اللمة :love::love:

اللهم اهدينا في من هديت و عافنا في من عافيت و تولنا في من توليت
اللهم اشفي مرضانا و عافي اصحائنا و ارزقنا سعادة الدارين
كم احبك يا الله / كم احبك يا رسول الله

مشكورة على الموضوع و شافاكي الله
ننتظر دائما جديدك المميز
دمتي في امان الله
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السلام عليكم
اهلا وسهلا اختي أم أمينة بارك الله فيك على المشاركة العطرة
ربي يحفظك أولادكم وأهاليكم واحبابكم واللّمة أيضا يا رب
الله يتقبل منك ومنا ونحبكم بالمثل أختي الغالية
آمين يا رب بارك الله فيك
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,382
نقاط التفاعل
24,551
النقاط
1,951
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,382
نقاط التفاعل
24,551
النقاط
1,951
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والله كي قريت الموضوع الدمعة جاتني شوي وبكيت، في موضوع سنايا من هيه كنت نسب في الحب والعيد تاعو وهنا جاية نحتفل بيه هههه كاش نهار شفتو انسان متناقض كيفي؟ هههه،

المهم والله في قلبي حب عظيم لكل من حولي خلي نفرغو هنا، أول شي كيما قلتي الحب يبدا بلي خلقك، أنا كلما تضيقلي نتفكر الآية الكريمة لي نحبها ومن سورة "ق" بعد بسم الله

الرحمان الرحيم "ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ماتوسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد" صدق الله العظيم، هاد الآية تخليني نشوف العالم صغيييير، ونحس بعظمة الخالق، لما تتخنق

لما تضيقلك لما قلبك يكون هاز هم كبير تتمنى العالم كامل يسمعو وماتقدرش تقولو، تلقى غير ربي يسمعلك، تغلط وتذنب وتدير حوايج لي بالاك لو مع عبد راهو يدعي عليك ليوم الدين،

لكن مع ربي يتقبلك كيما راك، ترجعلو بذنوبك بهفواتك بأخطاءك يسمعلك ومايقولكش مارانيش قاعد، الحمد لله أنو نعبدو إله يحبنا ويوجهنا للطريق الصحيح ويبعتلنا الإشارات باه نستقيمو

ويكرمنا بالنعم التي لا تعد ولا تحصى رغم تقصيرنا فسبحانك ربي ما أعظمك، نولي لأعظم نعمتين عندي في الكون بابا وماما، الأب لي عمرو قارب على الستين ومازال في الصيف والشتاء

يخرج يخدم باه يجيب لقمة حلال لولادو، مازال يقولنا الحاجة لي تسخفو عليها قولولي برك ومانحبكم تشوفو لحتى واحد، نقولو أحبك أبي العزيز، أمي الغالية لي لو نجيبها حياتي كامل نحمد

في ربي على هاد النعمة لي عطاهالي ومعرف لا نوفي حق هاد النعمة، ماما الغالية لي كانت تلبس قش الصيف في الشتاء وتقول مارانيش بردانة وهي ترعش بالبرد غير على جال ولادها

وراجلها، أمي لي قامت بدورها كأم وكزوجة على أكمل وجه ولا تزال تقوم به للآن، لي كانت تبات بالشر وبالبرد وعمرها لا وصلت مشاكلها لدار والديها باه ماتطيحش من قيمة راجلها

نقولها نحبك يا أعظم وأجمل وأغلى أم في الكون، أختي الوحيدة لي رغم أنو نتشاجرو بزاف هههه كأي أخوات بصح وقت الشدة نتعاونو ووحدة منا ماترضى ختها تتقاس بشعرة، نقولها

ونقول لعائلتي ككل نحبكم يا أروع عائلة، وفخورة وسعيدة أنو ربي خلقني في نصكم، رغم كلشي، عائلتي الكبيرة من غير خالاتي وأخوالي وجداتي ربي يرحمها ماعندي لمن نقول نحبك، خاطر

صح وقفو معايا نهار كنا مانكلوش لقيتهم هوما ينحيو من فمهم ويوكلونا نهار كنا مانلبسوش ينحيو من عندهم ويمدولنا، الحاجة لي نسخف عليها يمدوهالي، الذهب لي عزيز على الناس

كامل ولو نسخف عليه يمدوهولي، نقولهم نحبكم نحبكم بزااف، الناس لي تلاقيتهم في حياتي سواء في دراسة ولا حتى بشكل عابر في حافلة ولا وخلاو انطباع جميل في نفسي نقولهم

نحبكم في الله، ناس اللمة العزاز عايلتي الثانية، لي خيرهم فوق راسي، دارولي بزاف دي جاست ملاح، أنا ماعنديش صديقات في الواقع بصح في اللمة لقيت بزااف صديقات، وقفو

معايا وقت الشدة، كاينة لي نهار شافتني مريضة تفتش بين صفات الفايسبوك على كاش طبيبة، كاينة لي قاتلي إذا محتاجة مساعدة نراسل استاذتي في الجامعة، كاينة لي هي بعد مريضة

ومحتاجة لي يخفف عليها وكانت تقولي بابي مفتوح ارواحي انا نحيلك على بالك ونوقف معاك، وكاين بزااف مواقف، وراهم عارفين رواحهم، نقولكم ربي يجازيكم الجنة ونحبكم والله

قد الدنيا ومافيها، وأنا في الواقع ماعنديش خاوتي ذكور لقيت في بعض الإخوة هنا والله بالاك لي مانلقاهش في الدنيا، كاين أخ لقاني كاتبة على معرض الكتب قالي قوليلي واش

حابة تشري وانا نشريلك منو لأنو يسكن قريب ولما قتلو اصلا ماعنديش الدراهم راني نهدر برك قالي ربي يهديك شكون قالك اعطيني الدراهم، رغم أني مستحيل نشري ونبروفيتي على أحد

بصح والله هاد الجاست للآن مازالو في قلبي، كاين أخ لما كانت ضايقة بيا كان يقولي راني هنا في اي وقت وفي اي لحظة، كان يشجعني يسمعلي، يعطيني من وقتو لقيت فيه بالاك لي

ماتلقاهش في خوك تاع الصح، راهم يعرفو رواحهم ربي يجازيهم الجنة، وكاين اخوة لي حتى وماكانش مواقف كبار صراولي معاهم بصح اهتمامهم بيا ومساعدتهم يخليوني نعزهم، كاين

حتى لي كي يقولك ختي الصغيرة وبنتي تحس بروحك طاير في السماء، جميع من واحد خفف عليا بكلمة وكان طيب معايا مع أنو كامل ناس اللمة طيبين، نقولهم ربي يجازيكم الخير

ويعطيكم ماتتمناو، حتى لي كانو مهمومين وجاو قصدوني نقولهم هذا شرف ليا وربي يعطيكم ماتتمناو، نحب أهل اللمة كامل كيما راهم في الله، كامل خاوتي وخواتاتي ربي يعطيكم كامل

ماتتمناو في النهاية أوجه تحية للقطط تاعي والسلاحف هههه لي كي مانهدرش معاهم يحوسو عليا لي كي نمرض يدخلو للدار يجريو غير باه يلعبو معايا حتى هوما نقولهم نحبكم بزاااف

دركا إليكم المايكروفون هههه وشكرا على الموضوع ليلوشة ربي يشفيك حبيبتي وربي يرزقك كل خير وكل واش تتمناي
واسمحولي على الرد الطويل

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السلام عليكم اختي مريومة
انت بالتحديد ربي عالم شعال نبغيك وتعرفي هذا الشي انت انسانة عزيزة عندي بزاف وخاصة على الجميع
ربي يحفظلك اهلك ووالديك واختك الكريمة ويفرحك مريومة
لالا اختي مش متناقضة انا وانت والكل ضد عيد العشاق هذا لكن الحب كحلال وكحب لأهلينا لا عيب ولا ضرر إنو نعبرولهم على حبنا
ربي يحفظك مريومة ويخليلك قلبك الصافي اختي
شكرا أمين والله يشافي كل مرضانا
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
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العمر
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قال ليليا مرام:
السلام عليكم اختي مريومة
انت بالتحديد ربي عالم شعال نبغيك وتعرفي هذا الشي انت انسانة عزيزة عندي بزاف وخاصة على الجميع
ربي يحفظلك اهلك ووالديك واختك الكريمة ويفرحك مريومة
لالا اختي مش متناقضة انا وانت والكل ضد عيد العشاق هذا لكن الحب كحلال وكحب لأهلينا لا عيب ولا ضرر إنو نعبرولهم على حبنا
ربي يحفظك مريومة ويخليلك قلبك الصافي اختي
شكرا أمين والله يشافي كل مرضانا
إضغط للتوسيع...

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ربي يحفظك ان شاء الله حبيبتي، حتى انا دائما نعتابرك ختي لكبيرة
ربي يهنيك ان شاء الله ويحفظك ويعطيك ماتتمناي
كيما راكي تنحيلنا في القلقة وتفرحينا ربي يفرحك ان شاء الله
واللهم آمين ربي يحفظلك كذلك كل عزيز عليك يارب​
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
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قال لؤلؤة قسنطينة:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ربي يحفظك ان شاء الله حبيبتي، حتى انا دائما نعتابرك ختي لكبيرة
ربي يهنيك ان شاء الله ويحفظك ويعطيك ماتتمناي
كيما راكي تنحيلنا في القلقة وتفرحينا ربي يفرحك ان شاء الله
واللهم آمين ربي يحفظلك كذلك كل عزيز عليك يارب​
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ربي يحفظك مريومة ويهنيك يا رب
آمين اختي الغالية لكيد انا اختك الكبيرة ونبقى اختك ووقت ما تحبي راني هنا مريومة جزاك الله كل خير يا رب
شكرا لك
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
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انا نحب الحب ههههههههههه تعرفيني نموت على الرومنسية
و بهته المناسبة الاليمة اقول لكل وحدة فاتت امام عين الفوارة اني حبيتك بصح حشمت بش نعبر ليك عن حبي ههههههههههههههه

احم احم نرجع سيريو
راني فاهمك ليليا ما الصباح و نتي تمعني و تحوسيني نقول ليك نحبك
يا لالة خلاص يا ليليا راني نحبك بصح كأخت باش ما يروحش تفكيرك هيك و لا هيك ههههههههههه
نحبكم ناس اللمة كااامل والله
و نحبك آمنة و نحب داري و اهلي و يا رب نقدر نفرحكم و نحميكم
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

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منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
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قال ليليا مرام:
عذرا تجاوزت ردك خلعني كي قالي مروان هههه
انتظر عودتك اختي شيماء بارك الله فيك
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
عدنا والعود احمد باذن الله وفيك بركة اختي الكريمة الغالية
بارك الله فيك للموضوع الجميل والمميز كما عودتنا وجزاك كل خير وجعل كل حرف خطته يمناك في موازين حسناتك
اجل كما قلتي، لاباس بان نعبر عن حبنا لمن حولنا فهذا ما اوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم .. اذا احببت شخصا في الله اذهب واخبره وقل له انك تحبه في الله مهما كان مايعنيه لك واما بالنسبة للاهل والعائلة نفس الشيء فالمسلم يجب ان يحب كل اخوانه واخواته المسلمين في الله بل لا يؤمن المسلم حتى يحب لاخيه مايحب لنفسه
وبالنسبة لي لا اهتم كثيرا اذا قال لي اي احد انه يحبني مهما كانت صفتح بالنسبة لي لاني ببساطة لا اصدق الكلمات انما اصدق الافعال وان كان ذلك الشخص زوجي فمن يحبك سيظهر ذلك في تعاملاته معك فما حاجتي بكلام ان كانت التصرفات تثبت عكسه
اما موضوعك اختي الكريمة الغالية فهو احتفال بعيد الحب بطريقة مختلفة مهما كان سواء للاقارب او كغيره
فكما قلتي حب الغير يجب ان يكون من اخلاق المسلم ولا يجب ان يتم حصره في يوم واحد
اعلم ان ذلك لم يكن قصدك لكن انت قلت عيد الحب في اللمة كيف يكون وشرحت وفصلت انه يكون مع الاقارب وهذا حلال
اجل الحب حلال لكن جعل يوم له عيد هو الحرام والاحتفال به ايضا وموضوعك يدعو للاحتفال به بطريقة مختلفة لكن رغم ذلك يبقى حرام
كان افضل لو لم تقولي عيد الحب في اللمة وعيد الحب بطريقة مختلفة ... فهذا خاطيء غاليتي
أعتذر غاليتي ان ازعجك كلامي لكن نيتي النصيحة والله واعتقد انه لم يكن قصدك انما مجرد خطا بارك الله فيك غاليتي
ارجو تقبل مروري غاليتي
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

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منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
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السلام عليكم ....
مزية خلوتيلي بلاصة 😐😐😐😐
المهم جميلتى شكراا جزيلا على الموضوع
💕💕💕💕
كاين بزااف ناس نحبهم في حياتى 😆😆😆😆 تقدرى تقولى عندى كازيرنة باليزيطاج في قلبي هههههههه
قبل كل شئ حب الله الذي ينموو ويتجذر وبه ارى استمتع بحياتى وارى كل نقص الذي بها كمال اسال الله يثبتها في قلبي ويزيده يوماا عن يوم
وسسسسسسسع هاك
اولا والدياا اللذان نشكر ربي ونحمدوو على تواجدهم في حياتى وربي يحفظهم لياا انا وخاوتى و وثانياا اختاياا الجميلتان وان شاء الله يتوفقوو ونشوفهم على راس القائمة يارب هذ السنة واخاياا والكبير نقولوو يارب يفرج عليك بخدمة تسر قلبك وخاطر واخى الصغير نقولوو حبيبي دمت نور العين وقرتها ودمت بهجة البيت وسر فرحته
وبلا مننسا خالتى العزيزة وابنتها ونقوللها يارب يفرج عليكم ويشفيها شفاءاا عاجلا وليس اجلا
واكيد عائلتى الكبيرة نسال الله ان يديم المودة والرحمة بيننا
واريد قول شئ معين في الاخر
الرجاء عدم تدنيس هذه الكلمة فلاتغطوو نزواتكم واوائكم الشيطانية بهذه الكلمة الطاهر




وبلا مننسا اللماويين ادام الله اخوتنا جميعاا
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
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السلام عليكم ورحمة الله
ما قلتع صحيح ويجعل الكثيرين يغيرون نضرتهم ليس للحب وانما لعيد الحب
ان تمعننا قليلا لوجدنا كل ايامنا ملؤها الحب وكما تفضل الاخوة قبلي
والحب اسمى شعور في الوجود وكل حب ومعناه فحب الانسان للشجرة ليس كحبه لاخيه وحبه لعمله ليس كحبه لصديقه وحبه للنوم ليس كحبه لاهله
وحبي للرد على مواضيعك خويا مروان ليس كحبي لالغازي التي دوختك فرميت المنشفة وصارت بينك وبين الغازي عداوة الله يهديك
المشكل ليس في الحب وانما في عيد الحي لا يجب ان يخصص يوم معلوم لهذا الشعور النبيل بل يخصص له كل ايام السنة وحتى وان خصصنا له يوم فبها ونعمت لكن لا يجب ان ينسب هذا اليوم لقسيس لا ينتمي الى ملتنا واعرافنا
و الحب درجات واولوية لو سئلتني عن نفسي لقلت
حب الله - حب النبي - حب الصحابة وال البيت والتابعين-حب الاهل من الوالدة الى المرحوم الى الاخوة والاخوات الى الاصدقاء الى صاحب السيبيرات ولا انسى صاحب البيس الي نروح فيه للعمل كل يوم
لو سئلتي السواد الاعضم من شبابنا اليوم عن عيد الحب اول ما يجيبك به هو ( السان فالونتين) او الفالونتين وهنا نستخلص ان اغلب من يحتفلون بهذا العيد هم اما مقلدون او تابعون او ركبو الموجة لحاجة في نفوسهم اعرف اشخاصا لا يعملون في هذا اليوم لانو في علمهم ان هذا اليوم مثل الاعياد الاخرى يعني ان مول التيليكوموند احكم قبضته على شبابنا وتمكن من عقولهم وهنا اقصد( الصهاينة)
هدانا الله واياهم
انا عن نفسي لا اعرف شيئ اسمه عيد الحب المقصود بالفالنتين لكن فكرت نولي نحتفل بطريقتي باش ما يقولوش عليا مفريني في عقبة
فكرت نهار 14 فيفري نصبغ اللون الاحمر فقط ونفطر بالكاشير لأنو احمر ونديسر بالفريز الكومبينيزون عندي بيضاء نديرلها قفالي حمر
على كل مشكورة ليليا على الموضوع والله اعجبني كثيرا
 
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