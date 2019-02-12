عيد الحب وانا ...تفضلوا لأحبكم في الله

ليليا مرام
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا داعي لأن أفصل في مناسبة ال 14 فيفري
عيد الدباديب الحمراء والقلوب الحمراء وكل شيء أحمر
وككل مناسبات لا تعني لنا ابدا وعادات مختلفة عن عرفنا .. لكننا تربينا للأسف عليها ولو هاته الأشياء ليست ببيتنا ولكن حولنا
مواعيد وهدايا ولقاءات فقط تحت مسمى اليوم حلال الحب فيه حلال
لكن دعوني أقف عند نقطة
هل الحب يجب أن يكون إمرأة ورجل ؟
هل الحب يجب أن يكون حراما بمعنى الزوج وزوجته أليست كل ايامهما أعياد؟
أليس ميلاد أول طفل لهما عيد ؟
أليست سعادة الزوجين وإبتسامتهما وتحديهما لكل المشاكل عيد ؟
أليست وقفة الرجل مع زوجة مريضة أو وقوف الزوجة مع زوجها المريض والبطال من العمل و الفقير عيد
برأي عيد دون أن يكون عيد عالمي أو حتى وطني هو عيد ؟
إذن برأي عيد الحب عندي ليس عيب وحرام أن قلت لأخي أنني احبه في الله
إن قلت لصديقة لي أنني احبك محبة إلاهية لا تعني أحتفل بعيد الفالونتاين ففالونتاين لم يكن مسلما ولم يعلم ان الله جمعنا في أمة واحدة لنحب بعضنا
أن رسولنا الحبيب عليه الصلاة والسلام أحب زوجاته أحب صحابته وقومه وأمته فبكى عليها بكى على صحابي وبكى على فقراء وخاف على عاص لله أليس هذا أعظم حب
فإذن بتفكيري أنا سوف أضع هذا الموضوع
رسائل حب صادقة لكم أنتم .....
كل عضو يمر من هنا يبعث رسائل حب طاهرة لأناس في قلبه أهله احبابه إخوته أصدقائه
إنسان وقف معه الحب ليس حرام يا قوم نحن لا نربط الحب بلغة الأجساد ولا بمواعيد محرمة
أنا أربط الحب برسولنا الحبيب ليكون قدوتي .... فلنحب بعضنا في الله دون غل ودون أحقاد لنحب بعضنا لأن الإسلام جمعنا
لنحب بعضنا لأن الله إختار امتنا لتكون آخر أمة وأحب الأمم له
لنحب بعضنا لأن الحب يجمع لا يفرق وسوف أبدأ أنا
أحبك ربي حبا عظيما .... لأنك خلقتني وصورتني في احسن صورة لأنك إبتليتني فأخطئ وتغفر لي أقع فأنهض وأدعوك فتستجيب
احبك ربي لأنك معي في كل اوقاتي لانك من تطمئن قبي حين أخاف .... من تقف معي وتسخر لي من يساعدني حين أكون لوحدي
احبك ربي لأنك انقذتني ونجيتني من نفسي ومن الناس عدة مرات ... سبحانك ربي لا إله إلا الله كم أحبك
أحبك امي غاليتي حياتي كلها عيناي اللتان أرى بهما الحياة دعوت ربي أن يأخذني قبلك تدفنيني ولا أدفنك أدعوا ربي أن ّأكون إبنة بارة بك أن لا أتركك لآخر يوم في حياتي فسامحيني على تعبك سامحيني
أحبك أبي حبيبي رحمك الله واسكنك فسيح جناته ... أحب ما علمتني .. أحب ما ربيتني عليه ... أحب فخرك بي حتى وانت ميت ... أحب إسمك الذي أحمل
رحمك الله ابي الغالي
أحبك يا من سكنت يوما قلبي ورحلت شهامتك ورجولتك لن تدعاني اكره تصرفك وسامحك الله فقط لانك فكرت في نفسك ونسيتني وتخليت ومع هذا سامحتك من قلبي فالحب ليس كره وليس أنانية ولانني احبك أقدر انك تريد العيش مع الأفضل فوفقك الله في حياتك
واحبك يا من عوضتني وحفظك الله لي وجمع بيننا في الحلال بإذن الله ....
حبيباتي في المنتدى احبكن جميعا لن اقول أسمائكن لكل واحدة نكهة خاصة حتى من أخطأت في حقي يوما أحبها فالخطأ لا يمحي حب دخل قلوبنا
إخوتي الرجال أعضاء المنتدى احبكم محبة اختكم التي في بيوتكم انا كذلك والله أعتبر كل واحد بإسمه أخ لي احبكم وخاف على عوائلكم ومستقبلكم واحزن لحزنكم وافرح لأفراحكم لانني خصصت مكان الإخوة لكم في قلبي حفظكم الله جميعا
لمتنا العزيزة .... هذا المنتدى الذي منحني الكثيروالكثير والكثير عائلة بالمال لا تشترى ومودة ومحبة وتآخي نادر
أحبك منتدى اللمة لانك اكملت ما ينقص في حياتي
الحب يا أخوتي ليس حرام فعلى قدر نياتكم ترزقون
احسنوا النوايا وأحبوا بعضكم فليس عيبا ان احب جارتي او جاري واتمنى له الخير
لا يعني الحرفان حب ..... مواعيد وغراميات وحرام لا أبدا
الحب يا كرام من شيم المسلم ومن خلق سيد الخلق
عليه الصلاة والسلام
رسائل حب منكم لمن تحبون من منبر اللمة
شكرا لكم
لا داعي لأن أفصل في مناسبة ال 14 فيفري
عيد الدباديب الحمراء والقلوب الحمراء وكل شيء أحمر
وككل مناسبات لا تعني لنا ابدا وعادات مختلفة عن عرفنا .. لكننا تربينا للأسف عليها ولو هاته الأشياء ليست ببيتنا ولكن حولنا
مواعيد وهدايا ولقاءات فقط تحت مسمى اليوم حلال الحب فيه حلال
لكن دعوني أقف عند نقطة
هل الحب يجب أن يكون إمرأة ورجل ؟
هل الحب يجب أن يكون حراما بمعنى الزوج وزوجته أليست كل ايامهما أعياد؟
أليس ميلاد أول طفل لهما عيد ؟
أليست سعادة الزوجين وإبتسامتهما وتحديهما لكل المشاكل عيد ؟
أليست وقفة الرجل مع زوجة مريضة أو وقوف الزوجة مع زوجها المريض والبطال من العمل و الفقير عيد
برأي عيد دون أن يكون عيد عالمي أو حتى وطني هو عيد ؟
إذن برأي عيد الحب عندي ليس عيب وحرام أن قلت لأخي أنني احبه في الله
إن قلت لصديقة لي أنني احبك محبة إلاهية لا تعني أحتفل بعيد الفالونتاين ففالونتاين لم يكن مسلما ولم يعلم ان الله جمعنا في أمة واحدة لنحب بعضنا
أن رسولنا الحبيب عليه الصلاة والسلام أحب زوجاته أحب صحابته وقومه وأمته فبكى عليها بكى على صحابي وبكى على فقراء وخاف على عاص لله أليس هذا أعظم حب
فإذن بتفكيري أنا سوف أضع هذا الموضوع
رسائل حب صادقة لكم أنتم .....
كل عضو يمر من هنا يبعث رسائل حب طاهرة لأناس في قلبه أهله احبابه إخوته أصدقائه
إنسان وقف معه الحب ليس حرام يا قوم نحن لا نربط الحب بلغة الأجساد ولا بمواعيد محرمة
أنا أربط الحب برسولنا الحبيب ليكون قدوتي .... فلنحب بعضنا في الله دون غل ودون أحقاد لنحب بعضنا لأن الإسلام جمعنا
لنحب بعضنا لأن الله إختار امتنا لتكون آخر أمة وأحب الأمم له
لنحب بعضنا لأن الحب يجمع لا يفرق وسوف أبدأ أنا
أحبك ربي حبا عظيما .... لأنك خلقتني وصورتني في احسن صورة لأنك إبتليتني فأخطئ وتغفر لي أقع فأنهض وأدعوك فتستجيب
احبك ربي لأنك معي في كل اوقاتي لانك من تطمئن قبي حين أخاف .... من تقف معي وتسخر لي من يساعدني حين أكون لوحدي
احبك ربي لأنك انقذتني ونجيتني من نفسي ومن الناس عدة مرات ... سبحانك ربي لا إله إلا الله كم أحبك
أحبك امي غاليتي حياتي كلها عيناي اللتان أرى بهما الحياة دعوت ربي أن يأخذني قبلك تدفنيني ولا أدفنك أدعوا ربي أن ّأكون إبنة بارة بك أن لا أتركك لآخر يوم في حياتي فسامحيني على تعبك سامحيني
أحبك أبي حبيبي رحمك الله واسكنك فسيح جناته ... أحب ما علمتني .. أحب ما ربيتني عليه ... أحب فخرك بي حتى وانت ميت ... أحب إسمك الذي أحمل
رحمك الله ابي الغالي
أحبك يا من سكنت يوما قلبي ورحلت شهامتك ورجولتك لن تدعاني اكره تصرفك وسامحك الله فقط لانك فكرت في نفسك ونسيتني وتخليت ومع هذا سامحتك من قلبي فالحب ليس كره وليس أنانية ولانني احبك أقدر انك تريد العيش مع الأفضل فوفقك الله في حياتك
واحبك يا من عوضتني وحفظك الله لي وجمع بيننا في الحلال بإذن الله ....
حبيباتي في المنتدى احبكن جميعا لن اقول أسمائكن لكل واحدة نكهة خاصة حتى من أخطأت في حقي يوما أحبها فالخطأ لا يمحي حب دخل قلوبنا
إخوتي الرجال أعضاء المنتدى احبكم محبة اختكم التي في بيوتكم انا كذلك والله أعتبر كل واحد بإسمه أخ لي احبكم وخاف على عوائلكم ومستقبلكم واحزن لحزنكم وافرح لأفراحكم لانني خصصت مكان الإخوة لكم في قلبي حفظكم الله جميعا
لمتنا العزيزة .... هذا المنتدى الذي منحني الكثيروالكثير والكثير عائلة بالمال لا تشترى ومودة ومحبة وتآخي نادر
أحبك منتدى اللمة لانك اكملت ما ينقص في حياتي
الحب يا أخوتي ليس حرام فعلى قدر نياتكم ترزقون
احسنوا النوايا وأحبوا بعضكم فليس عيبا ان احب جارتي او جاري واتمنى له الخير
لا يعني الحرفان حب ..... مواعيد وغراميات وحرام لا أبدا
الحب يا كرام من شيم المسلم ومن خلق سيد الخلق
عليه الصلاة والسلام
رسائل حب منكم لمن تحبون من منبر اللمة
شكرا لكم
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