عيد الحب وانا ...تفضلوا لأحبكم في الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

والله كي قريت الموضوع الدمعة جاتني شوي وبكيت، في موضوع سنايا من هيه كنت نسب في الحب والعيد تاعو وهنا جاية نحتفل بيه هههه كاش نهار شفتو انسان متناقض كيفي؟ هههه،



المهم والله في قلبي حب عظيم لكل من حولي خلي نفرغو هنا، أول شي كيما قلتي الحب يبدا بلي خلقك، أنا كلما تضيقلي نتفكر الآية الكريمة لي نحبها ومن سورة "ق" بعد بسم الله



الرحمان الرحيم "ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ماتوسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد" صدق الله العظيم، هاد الآية تخليني نشوف العالم صغيييير، ونحس بعظمة الخالق، لما تتخنق



لما تضيقلك لما قلبك يكون هاز هم كبير تتمنى العالم كامل يسمعو وماتقدرش تقولو، تلقى غير ربي يسمعلك، تغلط وتذنب وتدير حوايج لي بالاك لو مع عبد راهو يدعي عليك ليوم الدين،



لكن مع ربي يتقبلك كيما راك، ترجعلو بذنوبك بهفواتك بأخطاءك يسمعلك ومايقولكش مارانيش قاعد، الحمد لله أنو نعبدو إله يحبنا ويوجهنا للطريق الصحيح ويبعتلنا الإشارات باه نستقيمو



ويكرمنا بالنعم التي لا تعد ولا تحصى رغم تقصيرنا فسبحانك ربي ما أعظمك، نولي لأعظم نعمتين عندي في الكون بابا وماما، الأب لي عمرو قارب على الستين ومازال في الصيف والشتاء



يخرج يخدم باه يجيب لقمة حلال لولادو، مازال يقولنا الحاجة لي تسخفو عليها قولولي برك ومانحبكم تشوفو لحتى واحد، نقولو أحبك أبي العزيز، أمي الغالية لي لو نجيبها حياتي كامل نحمد



في ربي على هاد النعمة لي عطاهالي ومعرف لا نوفي حق هاد النعمة، ماما الغالية لي كانت تلبس قش الصيف في الشتاء وتقول مارانيش بردانة وهي ترعش بالبرد غير على جال ولادها



وراجلها، أمي لي قامت بدورها كأم وكزوجة على أكمل وجه ولا تزال تقوم به للآن، لي كانت تبات بالشر وبالبرد وعمرها لا وصلت مشاكلها لدار والديها باه ماتطيحش من قيمة راجلها



نقولها نحبك يا أعظم وأجمل وأغلى أم في الكون، أختي الوحيدة لي رغم أنو نتشاجرو بزاف هههه كأي أخوات بصح وقت الشدة نتعاونو ووحدة منا ماترضى ختها تتقاس بشعرة، نقولها



ونقول لعائلتي ككل نحبكم يا أروع عائلة، وفخورة وسعيدة أنو ربي خلقني في نصكم، رغم كلشي، عائلتي الكبيرة من غير خالاتي وأخوالي وجداتي ربي يرحمها ماعندي لمن نقول نحبك، خاطر



صح وقفو معايا نهار كنا مانكلوش لقيتهم هوما ينحيو من فمهم ويوكلونا نهار كنا مانلبسوش ينحيو من عندهم ويمدولنا، الحاجة لي نسخف عليها يمدوهالي، الذهب لي عزيز على الناس



كامل ولو نسخف عليه يمدوهولي، نقولهم نحبكم نحبكم بزااف، الناس لي تلاقيتهم في حياتي سواء في دراسة ولا حتى بشكل عابر في حافلة ولا وخلاو انطباع جميل في نفسي نقولهم



نحبكم في الله، ناس اللمة العزاز عايلتي الثانية، لي خيرهم فوق راسي، دارولي بزاف دي جاست ملاح، أنا ماعنديش صديقات في الواقع بصح في اللمة لقيت بزااف صديقات، وقفو



معايا وقت الشدة، كاينة لي نهار شافتني مريضة تفتش بين صفات الفايسبوك على كاش طبيبة، كاينة لي قاتلي إذا محتاجة مساعدة نراسل استاذتي في الجامعة، كاينة لي هي بعد مريضة



ومحتاجة لي يخفف عليها وكانت تقولي بابي مفتوح ارواحي انا نحيلك على بالك ونوقف معاك، وكاين بزااف مواقف، وراهم عارفين رواحهم، وحتى بدون مواقف نقولكم ربي يجازيكم الجنة ونحبكم



والله قد الدنيا ومافيها، وأنا في الواقع ماعنديش خاوتي ذكور لقيت في بعض الإخوة هنا والله بالاك لي مانلقاهش في الدنيا، كاين أخ لقاني كاتبة على معرض الكتب قالي قوليلي واش



حابة تشري وانا نشريلك منو لأنو يسكن قريب ولما قتلو اصلا ماعنديش الدراهم راني نهدر برك قالي ربي يهديك شكون قالك اعطيني الدراهم، رغم أني مستحيل نشري ونبروفيتي على أحد



بصح والله هاد الجاست للآن مازالو في قلبي، كاين أخ لما كانت ضايقة بيا كان يقولي راني هنا في اي وقت وفي اي لحظة، كان يشجعني يسمعلي، يعطيني من وقتو لقيت فيه بالاك لي



ماتلقاهش في خوك تاع الصح، راهم يعرفو رواحهم ربي يجازيهم الجنة، وكاين اخوة لي حتى وماكانش مواقف كبار صراولي معاهم بصح اهتمامهم بيا ومساعدتهم يخليوني نعزهم، كاين



حتى لي كي يقولك ختي الصغيرة وبنتي تحس بروحك طاير في السماء، جميع من واحد خفف عليا بكلمة وكان طيب معايا مع أنو كامل ناس اللمة طيبين، نقولهم ربي يجازيكم الخير



ويعطيكم ماتتمناو، حتى لي كانو مهمومين وجاو قصدوني نقولهم هذا شرف ليا وربي يعطيكم ماتتمناو، نحب أهل اللمة كامل كيما راهم في الله، كامل خاوتي وخواتاتي ربي يعطيكم كامل



ماتتمناو في النهاية أوجه تحية للقطط تاعي والسلاحف هههه لي كي مانهدرش معاهم يحوسو عليا لي كي نمرض يدخلو للدار يجريو غير باه يلعبو معايا حتى هوما نقولهم نحبكم بزاااف



دركا إليكم المايكروفون هههه وشكرا على الموضوع ليلوشة ربي يشفيك حبيبتي وربي يرزقك كل خير وكل واش تتمناي

واسمحولي على الرد الطويل



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