mahboub belaidi
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في كتاب لا تكن لطيفا أكثر من اللازم يعلمك الكاتب دوك روبنسون كيف تتحكم في لطفك وتتجنب تسعة أخطاء من شأنها أن تزيد من قيمتك في المجتمع وتساعدك على زيادة الثقة بنفسك والتخلص من استغلال الناس لك.
الجميع قد عانى من مواقف عديدة بسبب اللطف الزائد منه كأن يوافق على طلب لا يريده أو ينصح شخصا مما يتسسب في سوء العلاقة بينهما.
قد تتعرض للاهانة وتكتم غضبك أو تتعقل ولا تتصرف بتفس تصرف الشخص المتهور لكن كل هذا خاطئ وعلى العكس يؤثر عليك سلبا ولن تستفيد أي شيء، حاول أن تغير من نفسك ارفع من قيمتك في المجتمع بشكل آخر، حدد أهدافك وحاول الوصول اليها ولا تلتفت خلفك، لا تندم على أخطائك وحاول التعلم منها ومواصلة المسير لتحقيق النجاح
تحميل وقراءة كتاب لا تكن لطيفا أكثر من اللازم pdf من هنا
الجميع قد عانى من مواقف عديدة بسبب اللطف الزائد منه كأن يوافق على طلب لا يريده أو ينصح شخصا مما يتسسب في سوء العلاقة بينهما.
قد تتعرض للاهانة وتكتم غضبك أو تتعقل ولا تتصرف بتفس تصرف الشخص المتهور لكن كل هذا خاطئ وعلى العكس يؤثر عليك سلبا ولن تستفيد أي شيء، حاول أن تغير من نفسك ارفع من قيمتك في المجتمع بشكل آخر، حدد أهدافك وحاول الوصول اليها ولا تلتفت خلفك، لا تندم على أخطائك وحاول التعلم منها ومواصلة المسير لتحقيق النجاح
تحميل وقراءة كتاب لا تكن لطيفا أكثر من اللازم pdf من هنا