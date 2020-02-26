سئل حكيم عن خير النساء قال

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التي ترضي ربها ٠٠ وتدلل زوجها

ولاتفارق بيتها ٠٠ وتصلي خمسها



ولا تخرج سرها ٠٠ خافضة لصوتها

العزيزة في قومها٠٠ الذليلة في نفسها

في فراشها مشبعة غانية

ولوليدها مرضعة حانية

بيتها جنة دانية

إن وجدت من زوجها خيرا شكرت

وإن رأت منه شرا صبرت

وإن دخل عليها سرت و تبسمت

وإن خرج منها حزنت وتشوقت

وإن غضب منها تحملت وتحلمت

إن أقبلت عليه أعجبته

وإن غاب عنها حفظته

وإن رأت عيبه سترته

نسأل الله ان يجعل نسائنا مثل هذه النساء



وسئل عن شرهن فقال

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الممراض ٠٠ المحياض ٠٠

التي تبكي من غير سبب ٠٠

وتضحك من غير عجب ٠٠

إن خرجت تبرجت وتكشفت ٠٠

وإن دخلت ذبلت وتقشفت ٠٠

كلامها وعيد ٠٠ وصوتها شديد

تدفن الحسنات ٠٠ وتفشي السيئات

ولا تصبر علي النكبات ٠٠

وتعين الزمان علي زوجها ٠٠

ولا تعينه على الزمان ٠٠

ان دخل خرجت ٠٠ وان خرج دخلت

وإن قربها نفرت ٠٠ ولعشيره كفرت

إذا غضبت فجرت ٠٠طفلها جائع

وفرضها ضائع ٠٠ربها غضبان

وزوجها ندمان ٠٠ ويحبها الشيطان

تشكي وهي ظالمه٠٠

وتشهد وهي غائبه ٠٠

وتذم وهي عائبة ٠٠ لسانها طويل

وثوبها قصير ٠٠ بيتها هجير

قولها بالزور ٠٠ و دمعها بالفجور

ابتلاها الله بالويل والثبور وعظائم الامور

أعاذنا الله واياكم من مثل هذه النساء

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