الخطوة الأولى من ورشة الزواج 🚺🚹

قبل أن ندخل في أول مرحلة من ورشة الزواج وجب علينا معرفة

أن الزواج واجب على كل مسلم ومسلمة بالغين وعاقلين ويملكان القدرة الجسدية والقدرة المادية للإقدام على هكذا خطوة ،لقوله صلى الله عليه وسلم :" يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فاليتزوج "

ولقوله عليه الصلاة والسلام :" الزواج سنتي فمن رغب عنه فليس مني "

إذًا ما إن توفرت هذه الشروط تعين على الشاب أن يحضر نفسه لإختيار نوعية الشريك اليس كذلك ؟

وفي هذا أقوال لبعض الحكماء بالنسبة لاختيار الرجل لامرأة صالحة نذكر منها :

1- اختر زوجتك أيام الحصاد لا أيام الرقص.

2-سئل أعرابي عن أحسن النساء ؟..... فقال : أفضل النساء : أصدقهن إذا قالت ، التي إذا غضبت ...حلمت ، وإذا ضحكت ....تبسمت ، وإذا صنعت شيئا أجادته .. ، التي تلتزم بيتها... ، ولا تعصي زوجها .. ، العزيزة في قومها .... ، الذليلة في نفسها ، ... الودود...الولود... وكل أمرها محمود .....! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة : الودود ، الولود ، الغيور على زوجها ، التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول : والله لا أذوق غمضا حتى ترضى عني ، هي في الجنة ، هي في الجنة ، هي في الجنة ) ومعنى الجملة الأخيرة غمضاً : أي لا أنام ولا يستريح لي بال . أسوأ النساء : قيل لأعرابي : صف لنا شر النساء ؟ فقال : شرهن ... الممراض ، .... لسانها .... كأنه حربة ، ...... تبكي من غير سبب ، ..وتضحك من غير عجب ، .... كلامها وعيد...، وصوتها شديد..... ، تدفن الحسنات ، ...وتفشي السيئات...... ، تعين الزمان على زوجها ، ..ولا تعين زوجها على الزمان ... ، إن دخل خرجت ..... ، وإن خرج دخلت ..... ، وإن ضحك بكت .. ، وإن بكى ضحكت...... ، تبكي وهي ظالمة ...، وتشهد وهي غائبة .... ، قد دلى لسانها بالزور ، .....وسال دمعها بالفجور ... ، ابتلاها الله بالويل والثبور ..... وعظائم الأمور ، هذه هي شر النساء.

وفي اختيار المرأة شريكها

1- قال عليه الصّلاة والسّلام: (إذا خَطَب إليكم مَن تَرْضَوْنَ دِينَه وخُلُقَه فزَوِّجُوه، إلا تفعلوا تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأرضِ )

وبالنسبة لاختيار المرأة للرجل الصالح { وقلنا اختيار لأن المرأة لها حق الرفض والقبول ،ولا يجوز بأي شكل من الاشكال العنيفة أو السلمية إكراه امرأة على الزواج بشخص بعينيه لأنه يعجب الوالد أو يعجب الام }

وجب على الرجل أو المرأة أيضا الاستعانة بصلاة الاستخارة ليعينهما الله

ونعود لرفع الغطاء والتكلم بجدية وشفافية ( أحب الكلام بجدية وبصراحة وبدون لف ولا دوران )

في مجتمعنا العربي ،يتم اختيار المرأة لابنهم بطريقة تظهر لي غير منظمة والرجل الذي يختار وحده إما زميلة عمل أو زميلة دراسة أو أي وسيلة أخرى للتعارف ،لا يضع مبادئ يختار من خلالها بل يرمي نفسه على الفتاة الجميلة والهادئة وووو .....

قف أرجوك

هل رأيت امرأة تخرج الى العمل أو الدراسة وهي على طبيعتها ؟

هذا قليل القليل من النساء

وهل رأيت امرأة تظهر كامل شخصيتها وبكل عفوية مع زملائها ،(بل لعلها لو فعلت ذلك لكانت اكثر جاذبية ) بل على العكس ستتعامل معك بما تريد أن تراه فيها كابتة شخصيتها لبعد الزواج وهناك تنفجر القنبلة...

وبالنسبة للمرأة التي يتقدم اليها الخطاب ( الخطاب رطاب ) كما يقول المثل الجزائري ،هل تعتقدين أنه سيظهر لك مساوئه من أول لقاء أو حتى إن تعرفت عليه خارجا وتحدثتما مطولا ،فسيظهر لك كل ما تحبين ويجعلك تنبهرين هذه حقيقة لا يمكن إنكارها .

سينطق أحد ويقول لي ماذا نفعل إذا ( نعمل جهاز كشف الكذب ،أو سونار اللي هو السكانار بالفرنسية )

أقول له تمهل المشكلة ليست في الطرف الذي وضعت عليه العين لكن المشكلة فيك أنت وفيكِ أنتِ ،نعم من الأول لم تضعا معايير على حسب شخصيتكما لتبحثا بها عن شريك الحياة .

إذا كأول خطوة نحو الانطلاق ------------> التعرف على شخصيتي جيدا وتحديد ماذا أريد كمواصفات في شريك حياتي

وتنقسم المواصفات التي اطلبها الى ----------> 1- مواصفات ثانوية يمكن الاستغناء عنها ،

--------> 2- مواصفات رئيسة تتماشى مع شخصيتي ولا يمكن الاستغناء عنها مهما كلفني الأمر

لنضرب أمثلة على سبيل المثال فقط

رجل يحب الأكل المنزلي ،ويحب عندما يعود يجد أكلا جديد ساخن ،عندما يعزم على الزواج يجب أن يضع أن هذا أمر مهم ولا يهمله لأنه جزء من شخصيته وحتى إن كانت الفتاة ملكة جمال ولا تعرف الطبخ على سبيل المثال فستحدث مشاكل بعد التعود وبعد الزواج ،ويكون قد أساء الاختيار لأنه أهمل في اختياره جانبا من شخصيته ،لا يمكن الاستغناء عنها .

فيما يمكن لرجل آخر أن تكون جل اهتمامه أنها جميلة ولا يهتم للأكل وما تضعه يمكن له أكله وهكذا

وامرأة مسؤولة ومرتبة تحب الارتباط برجل مسؤول وعامل ،إن تزوجت برجل عاطل عن العمل مثلا فستتطلق بعد عام زواج على اكثر تقدير .

فيما امرأة أخرى مثابرة تتحمل مع الزوج الذي لا يعمل وتحاول أن تسعده مهما كانت الظروف ،

إذا هي قضية مبدأ وإذا حددنا ماذا نريد ،بغض النظر عن الامور التافهة التي يمكن إصلاحها ،فهناك نسبة نجاح عالية لهذا المشروع

سأتحدث عن تجربتي في بداية تفكيري في الزواج استمعت الى هذا الرجل الذي ساعدني كثيرا

وهو الدكتور طارق الحبيب

أرجو من كل شاب أو شابة وصلو سن الزواج أو يفكرو في الزواج أن يستمعوا له بانتباه

لقد استفدت منه كثيرا والحمد لله

اليكم رابط الفيديو