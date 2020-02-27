Ma$Ter
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حكم رفع بعض أعضاء السجود أثناء السجود ؟
قال العلاّمة ابن عثيمين :
لا يجوز أن يرفع عضواً من أعضائه حال سجوده ، لا يداً ، ولا رِجلاً ، ولا أنفاً ، ولا جبهة ، ولا شيئاً من هذه اﻷعضاء السبعة .
☜ فإن فعل ؛ فإن كان في جميع حال السجود فلا شك أن سجوده لا يصحُّ ، لأنه نقص عضواً من أعضاء التي يحب أن يسجد عليها .
وأمّا إن كان في أثناء السجود ؛ بمعنى أن رَجُلاً حكَّته رِجْلهُ مثلا ؛ً فحَكَّها بالرِّجْل الأخرى فهذا محلُ نظر :
■ قد يُقال إنها لا تصحَّ صلاته لأنه ترك هذه الركن في بعض سجوده .
■ وقد يقال إنه يجزئه لأن العبرة باﻷعمِّ واﻷكثر فإذا كان اﻷعمُّ والأكثر أنه ساجد على أعضائه السبعة قد أجزأه ؛ وعلى هذا فيكون الاحتياط : ألا يرفع شيئاً وليصبر حتى لو أصابته حِكة في يده مثلاً ، أو في فخذه ، أو في رِجله ، فليصبر حتى يقوم من السجود .
مسألة : إذا عجَزَ عن السجود ببعض اﻷعضاء فماذا يصنع ؟
الجواب : لدينا قاعدةٌ ؛ وهي قول الله تعالى : ﴿ فَاتَّقوا اللهَ ما اْستَطَعْتُمْ ﴾
وقول النبيِّ ﷺ : ❪ إذا أمرتُكم بأمرٍ فأتوا منه مَا اْستَطَعْتُمْ ❫ فإذا قدِّر أنَّ إحدى يديه جريحة لا يستطيع أن يسجد عليها ، فلْيسجد على بقية اﻷعضاء لقوله تعالى : فَاتَّقوا اللهَ ما اْستَطَعْتُمْ ﴾ .
وإذا قُدِّر أنه قد عمل علمية في عينيه ، وقيل له لا تسجد على اﻷرض ؛ فليومئ ما أمكنه وليضع من أعضاء السجود ما أمكنه .
[ الشرح الممتع (١١٦-١١٧/٣) ]
قال العلاّمة ابن عثيمين :
لا يجوز أن يرفع عضواً من أعضائه حال سجوده ، لا يداً ، ولا رِجلاً ، ولا أنفاً ، ولا جبهة ، ولا شيئاً من هذه اﻷعضاء السبعة .
☜ فإن فعل ؛ فإن كان في جميع حال السجود فلا شك أن سجوده لا يصحُّ ، لأنه نقص عضواً من أعضاء التي يحب أن يسجد عليها .
وأمّا إن كان في أثناء السجود ؛ بمعنى أن رَجُلاً حكَّته رِجْلهُ مثلا ؛ً فحَكَّها بالرِّجْل الأخرى فهذا محلُ نظر :
■ قد يُقال إنها لا تصحَّ صلاته لأنه ترك هذه الركن في بعض سجوده .
■ وقد يقال إنه يجزئه لأن العبرة باﻷعمِّ واﻷكثر فإذا كان اﻷعمُّ والأكثر أنه ساجد على أعضائه السبعة قد أجزأه ؛ وعلى هذا فيكون الاحتياط : ألا يرفع شيئاً وليصبر حتى لو أصابته حِكة في يده مثلاً ، أو في فخذه ، أو في رِجله ، فليصبر حتى يقوم من السجود .
مسألة : إذا عجَزَ عن السجود ببعض اﻷعضاء فماذا يصنع ؟
الجواب : لدينا قاعدةٌ ؛ وهي قول الله تعالى : ﴿ فَاتَّقوا اللهَ ما اْستَطَعْتُمْ ﴾
وقول النبيِّ ﷺ : ❪ إذا أمرتُكم بأمرٍ فأتوا منه مَا اْستَطَعْتُمْ ❫ فإذا قدِّر أنَّ إحدى يديه جريحة لا يستطيع أن يسجد عليها ، فلْيسجد على بقية اﻷعضاء لقوله تعالى : فَاتَّقوا اللهَ ما اْستَطَعْتُمْ ﴾ .
وإذا قُدِّر أنه قد عمل علمية في عينيه ، وقيل له لا تسجد على اﻷرض ؛ فليومئ ما أمكنه وليضع من أعضاء السجود ما أمكنه .
[ الشرح الممتع (١١٦-١١٧/٣) ]