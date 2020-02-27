حكم رفع بعض أعضاء السجود أثناء السجود ؟ حكم رفع بعض أعضاء السجود أثناء السجود ؟

قال العلاّمة ابن عثيمين : قال العلاّمة ابن عثيمين :

مسألة

﴿ فَاتَّقوا اللهَ ما اْستَطَعْتُمْ ﴾

إذا أمرتُكم بأمرٍ فأتوا منه مَا اْستَطَعْتُمْ ❫ فإذا قدِّر أنَّ إحدى يديه جريحة لا يستطيع أن يسجد عليها ، فلْيسجد على بقية اﻷعضاء لقوله تعالى : فَاتَّقوا اللهَ ما اْستَطَعْتُمْ ﴾ .

[ الشرح الممتع (١١٦-١١٧/٣) ]

لا يجوز أن يرفع عضواً من أعضائه حال سجوده ، لا يداً ، ولا رِجلاً ، ولا أنفاً ، ولا جبهة ، ولا شيئاً من هذه اﻷعضاء السبعة .☜ فإن فعل ؛ فإن كان في جميع حال السجود فلا شك أن سجوده لا يصحُّ ، لأنه نقص عضواً من أعضاء التي يحب أن يسجد عليها .وأمّا إن كان في أثناء السجود ؛ بمعنى أن رَجُلاً حكَّته رِجْلهُ مثلا ؛ً فحَكَّها بالرِّجْل الأخرى فهذا محلُ نظر :■ قد يُقال إنها لا تصحَّ صلاته لأنه ترك هذه الركن في بعض سجوده .■ وقد يقال إنه يجزئه لأن العبرة باﻷعمِّ واﻷكثر فإذا كان اﻷعمُّ والأكثر أنه ساجد على أعضائه السبعة قد أجزأه ؛ وعلى هذا فيكون الاحتياط : ألا يرفع شيئاً وليصبر حتى لو أصابته حِكة في يده مثلاً ، أو في فخذه ، أو في رِجله ، فليصبر حتى يقوم من السجود .: إذا عجَزَ عن السجود ببعض اﻷعضاء فماذا يصنع ؟الجواب : لدينا قاعدةٌ ؛ وهي قول الله تعالى :وقول النبيِّ ﷺ : ❪وإذا قُدِّر أنه قد عمل علمية في عينيه ، وقيل له لا تسجد على اﻷرض ؛ فليومئ ما أمكنه وليضع من أعضاء السجود ما أمكنه .