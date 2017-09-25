أخطاء شائعه ذكرها الشيخ ابن عثمين رحمه الله



أخطاء شائعة



*قضاء الصلاة الفائتة في وقتها من الغد:

بعض الناس الذين يفوتهم عدد من الصلوات لا يصلونها إلا في أوقاتها من الغد، وهذا خطأ واضح، والواجب على أولئك أن يصلوا ما فاتهم من الصلوات فور تذكرهم لها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها.



*مسح الوجه بعد الدعاء:

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: والأقرب أنه ليس بسنة، لا، الأحاديث الواردة في هذا ضعيفة.

*قول : الحمد لله بعد الجشا:

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : العامة إذا تجشأ أحدهم قال : الحمد لله، ولكن لم يرد أن التجشؤ سبب للحمد، كذلك إذا تثاءبوا قالوا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا لا أصل له، لم يرد عن النبي أنه فعل ذلك.



*رفع الرجلين أثناء السجود:

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : لا يجوز لساجد أن يرفع شيئاً من أعضائه السبعة، فإن رفع رجليه أو إحداهما أو يديه أو إحداهما أو جبهته أو أنفه أو كليهما، فإن سجوده يبطل ولا يعتد به، وإذا بطل سجوده فإن صلاته تبطل.



*تقبيل المصحف:

قال الشيخ محمد بن عثيمين – رحمه الله تعالى: الصحيح أنه بدعة، وأنه ينهى عن ذلك؛ لأن التقبيل بغير ما ورد به النص على وجه التعبد به بدعة ينهى عنها...



*صلاة المريض بالإصبع عند العجز:

وأما الإشارة بالإصبع كما يفعله بعض المرضى فليس بصحيح، ولا أعلم له أصلاً من الكتاب والسنة ولا من أقوال السلف.

​