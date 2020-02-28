

22 نوفمبر 2018

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انا لا اصلح

للعلاقات البشرية



لم اعد استطيع

التعبير عن المي

او عما يؤلمني



لاني اعرف ..

هم سيفعلون بالضبط

مايؤلمني



الامر هكذا دائما

لذا ..

الوحدة اجمل شيء



ومجددا

اتركوني لشاني اللعين



لا اصلح

للعلاقات البشرية

فانا

لن اثق في الناس ابدا

مطلقا مجددا



فلتبتعدوا ..

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28 فيفري 2020



لا ازال لا اصلح

للعلاقات البشرية

ف دائما

انا مشكلة نفسي



لا اندم على ما قدمته لكم

ف بالنسبة لي

كان واجبا علي



لكن ادركت ..

اني مجرد احتياط



بديل لمن يهمكم

كرسي استراحة ربما

حين تحتاجون من يقبلكم

ويحبكم بكل ما انتم عليه



وانا احترق

من اجل من يقدر ذلك



وليس من اجل

من ياخدني

كامر مسلم به في حياتهم

فقط وقت حاجتهم



لا تفهموني خطا

ساساعدكم طبعا

حين تحتاجون مساعدتي



لكن

لن احبكم مجددا

ستكونون فقط

مثلكم مثل اؤلئك

الذين التقيهم

ع قارعة الطريق

ويحتاجون مساعدتي



ف انا اللغوب و لا مفر

من قلة فهمي المستمر



المزاجية المتمردة - سوداوية مختلة - ​