و الله انا رجل مومن بس شي يحيَر

السلام عليكم احبتي في اللمة الغالية

و الله حاب افضفض فاتركوني رجاء

و الله طبعي في الواقع هو نفسه في اللمة لا تغيير و لا فرق بينهما

اعرف نفسي و اعرف قلبي

لا احقد و لا اظلم و لا احسد

و قلبي صاف كالعسل لا نكد فيه و لا غل

و لساني لا ينطق الفحش البتة

تربيت في الكتاتيب و في المساجد نشأت و تعلمت

و الله لم اقترف و لم اقترب من حرام مطلقا

و روحي مازالت صافية لم تتعكر بأوحال الدنيا الدنيئة

سهل سمح في معاملتي مع الناس بل كل من يأتيني تطيب نفسه و ترتاح

محب و محبوب بين الناس

و كلها نعم من الله لا فضل لأحد فيها سواه تعالى

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مشكلتي احبتي

و انا في الاربعين من العمر و قد بدأ الشيب في لحيتي و في رأسي

كل عمري كفاح مرير

و تعب شديد

و تفكير مستمر

لا اخرج من نكبة حتى أسقط في أخرى

و لا احل مشكلة حتى تأتي اخرى

و لا أداوري جرحا حتى ينزف آخرا

لا اخرج من ضغط حتى أدخل آخرا

لا تنفرج عني مصيبة حتى أدخل في أخرى

يعني والله كأن الهموم تلازمني

لا اريد ان اتعب

اريد ان ابقى واقفا حتى لا يصل الضرر إلى اهلي و بناتي

لازلت اصد عنهن الريح

لازلت لهن خادما واقفا على شؤونهن

لا اريدهن ان يعرفن ان انهياري بات قريبا

سأنهار فجسدي و عقلي لم يعودا يتحملان اكثر

فيا رب فرجا يزيح عني همي و حزني و غبني لأرتاح قليلا

يالله تعبت و انت أرحم الراحمين