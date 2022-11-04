[انا و نصفي الميت]مشاركتي في مسابقة احكيلي حكاية

كانت جالسة كما المعتاد في زاوية تطل على كل اجزاء الثانوية ممسكة بكتابها و تقرأ

فجأة تسمع صرخة و ترى فتاة تسقط من الاعلى نظرت مليا فيها و هي تتقدم بخطوات بطيئة و هي تقول لا لا لا يمكن ان تكون هي

بعد لحظة صرخت باعلى صوتها رغد و تقدمت باتجاهها مسرعة لقد كانت توامها نصف روحها

عند وصولها اليها وضعت راسها على كتفيها وقالت والدموع تملا وجهها اختي انهضي نحن في الثانوية لايجوز ان تنامي ارجوك

انهضي ثم رفعت يدها و اذ بها مملوءة بالدماء فازداد بكائها و بدأت تصرخ باعلى صوتها و هي تنادي

اين الاسعاف اين الاطباء اختي تموت نصفي الاخر يموت ارجوكم ساعدوها

و ما ان مرت دقيقة حتى جاء الاسعاف فحملو اختهاو اخذوها الى المستشفى و هي معها

وصلو الى المستشفلى فبدات تسئ الطبيب عن وضعها و هو لا يتكلم ادخلوها غرفة العمليات

مرت الدقائق كانها ساعات و الساعات كانها ايام و بعد ساعة خرج الطبيب من الغرفة محنيا راسه

فقالت كيف وضعها ستعيش لا يمكن ان تموت لقد وعدتني فقال و نبرة صوته حزينة عظم الله اجركم

ماذا هههه انا لا اسمع جيدا ابي ماذا يقول الطبيب اظننا اخطانا في الغرفة او هو اخطا في المريض

لالالا اختي اختي اتينا معا يا ابي فكيف لها ان تذهب ولا تاخذني معها لالا لا تستطيع ذلك و اغمي عليها وهي تصرخ

بعد يومين غسلوها و دفنوها

لقد دفنو اختها نصفها الاخر ومنذ ذلك اليوم اصبحت كانها ميتة لا تتكلم كثيرا ولا تضحك كثيرا كانها جسم بلا روح

اللهم احفظ لنا اخوتنا و اخواتنا و ارحم الموتى المسلمين