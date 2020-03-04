أبو العبــــاس
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 10 سبتمبر 2009
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- محل الإقامة
- سيدي خالد...بسكرة
- الجنس
- ذكر
د. مصطفى السباعي:
• الحكيمُ مَن يَعيشُ يَومَهُ وغَدَهُ، والجاهِلُ مَن يَعيشُ فَحَسْب.
• مُعاشَرَةُ الناسِ لإرشادِهِم، مِن عَمَل الأنبياء، واعتِزالُهُم للتفكيرِ في أُمورِهِم، مِن شأنِ الحُكَماء، فاحرِص على ألا تَفوتَكَ معَ خُلُقِ النبوَّةِ خَصائصُ الحِكمَة.
منقول
• الحكيمُ مَن يَعيشُ يَومَهُ وغَدَهُ، والجاهِلُ مَن يَعيشُ فَحَسْب.
• مُعاشَرَةُ الناسِ لإرشادِهِم، مِن عَمَل الأنبياء، واعتِزالُهُم للتفكيرِ في أُمورِهِم، مِن شأنِ الحُكَماء، فاحرِص على ألا تَفوتَكَ معَ خُلُقِ النبوَّةِ خَصائصُ الحِكمَة.
منقول