حكمة

أبو العبــــاس

أبو العبــــاس

:: عضو مُتميز ::
إنضم
10 سبتمبر 2009
المشاركات
1,238
النقاط
43
محل الإقامة
سيدي خالد...بسكرة
الجنس
ذكر
د. مصطفى السباعي:
• الحكيمُ مَن يَعيشُ يَومَهُ وغَدَهُ، والجاهِلُ مَن يَعيشُ فَحَسْب.

• مُعاشَرَةُ الناسِ لإرشادِهِم، مِن عَمَل الأنبياء، واعتِزالُهُم للتفكيرِ في أُمورِهِم، مِن شأنِ الحُكَماء، فاحرِص على ألا تَفوتَكَ معَ خُلُقِ النبوَّةِ خَصائصُ الحِكمَة.





منقول
 
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