السلام عليكم



تمت الموافقة على الموضوع.



للتذكير:

- يرجى عدم مخالفة >> قوانين تجارة العملات عبر الوسيط [ يرجى الإلتزام ]

- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : الامين المالي

- عمولة الوسيط هي; 10 د.ج لكل 1 دولار



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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط

باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع



بالتوفيق.