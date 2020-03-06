طلب وساطة متوفر 2000 دولار بيتكوين بسعر 180 دج للدولار

B

benkhalil3

:: عضو منتسِب ::
إنضم
16 جويلية 2011
المشاركات
19
النقاط
3
الكمية : 2000 دولار بيتكوين
السعر : 180 دج للدولار

عمولة الوسيط : على المشتري
عمولة التحويل : على المشتري

( في حالة حجز المبلغ كاملا دفعة واحدة ) العمولة تكون مناصفة بيني وبين المشتري


ملاحظة :

1- الأولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
2- سعر البيع يكون حسب موقع coinmarketcap.com
3- يكمن ارسال المبلغ ETH . LTC
4- السعر نهائي غير قابل للتفاوض
5- العمولات غير قابلة للنقاش
6- لمن لديه حساب yobit ارسل له المبلغ بدون عمولة التحويل
 
Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
547
النقاط
531
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين تجارة العملات عبر الوسيط [ يرجى الإلتزام ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : الامين المالي
- عمولة الوسيط هي; 10 د.ج لكل 1 دولار

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بالتوفيق.
 
Ali Mohamed ali

Ali Mohamed ali

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 نوفمبر 2019
المشاركات
80
النقاط
3
العمر
30
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
احجز كامل مبلغ ب 183 دج و عمولة الوسيط وارسال عليك ... و هل تستطيع ارسالها 2000 usdt ??
جمدها اخي طيب
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top