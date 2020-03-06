benkhalil3
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 16 جويلية 2011
- المشاركات
- 19
- النقاط
- 3
الكمية : 2000 دولار بيتكوين
السعر : 180 دج للدولار
عمولة الوسيط : على المشتري
عمولة التحويل : على المشتري
( في حالة حجز المبلغ كاملا دفعة واحدة ) العمولة تكون مناصفة بيني وبين المشتري
ملاحظة :
1- الأولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
2- سعر البيع يكون حسب موقع coinmarketcap.com
3- يكمن ارسال المبلغ ETH . LTC
4- السعر نهائي غير قابل للتفاوض
5- العمولات غير قابلة للنقاش
6- لمن لديه حساب yobit ارسل له المبلغ بدون عمولة التحويل
السعر : 180 دج للدولار
عمولة الوسيط : على المشتري
عمولة التحويل : على المشتري
( في حالة حجز المبلغ كاملا دفعة واحدة ) العمولة تكون مناصفة بيني وبين المشتري
ملاحظة :
1- الأولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
2- سعر البيع يكون حسب موقع coinmarketcap.com
3- يكمن ارسال المبلغ ETH . LTC
4- السعر نهائي غير قابل للتفاوض
5- العمولات غير قابلة للنقاش
6- لمن لديه حساب yobit ارسل له المبلغ بدون عمولة التحويل