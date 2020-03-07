الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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- الجزائر الحبيبة
بسم الله
السلام عليكم احبتي
حياكم الله و بياكم
أحبتي تعرضت الجزائر خلال الفترة الماضية من حكم العصابة
الى استنزاف ممنهج للثروات الماتدية و المعنوية
بشكل أقل ما يقال عنه شيء يفوق كل التوصيف
و الارقام المعلن عنها في بداية المحاكمات ارقاما فلكية
لا يقبلها عقل و لتقريب الصورة نضع مثالا واحدا يكفي الاستنتاج منه
تشير بعض التوقعات ان ما نهبته العصابة و أزلامها و زوافها الحركى
يكفي لبناء نموذج للدبي متكرر عدة مرات
بمعنى كان بالامكان بناء دولة جديدة من الاسس متوفرة على كل تسهيلات الحياة الرغدة
ليس هذا فحسب بل عمدت العصابة الى تحطيم الانسان و افارغه روحيا و طنيا
و جعلت منه سارقا او منحرفا او منحلا
و في احسن الاحوال جعلته يفكر بالشكل التالي
اي جزائري لو أتيت بمعول و بدأت بضرب جدار بيته
ستجد منه ردة فعل أقل ما يقال عنها رهيبة
سيمنعك حتى من خدش جدار بيته و لو واصلت تهديدك
ستجده مدافعا قويا و بكل الوسائل باليد او بالعصا
و بالحمية و بأهله و ولده
و اذا اقتضى الامر يستعمل سلاحا ليدافع عن جدار بيته
يعني رقبته دون خدش الجدار
لكن هذا المواطن نفسه إذا لقيك تهدم جدار الحديقة او المحطة
او تفسد الطريق العام بالحفر او تسرق في عملك كمقاول
و تغش في المشروع و لا تتقنه حسب المقاييس
او لقي الإمام لا يقوم على شؤون المسجد او المدرس لا يقوم بواجبه
أو ,,,,,,,, أو ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, أو ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
الأمثلة كثيرة و متعددة لكن ردة الفعل واحدة من هذا المواطن
أكيد سيقول الأمر لا يهمني
ببساطة لأنه في عقله الباطن يقول البيت بيتي و الوطن ليس وطني
لك الله يا وطني
و اذا أردنا الخير لأولادنا علينا ان نحب وطننا كما نحب بيوتنا
و ندافع عن وطننا كما ندافع عن بيوتنا
السلام عليكم احبتي
حياكم الله و بياكم
أحبتي تعرضت الجزائر خلال الفترة الماضية من حكم العصابة
الى استنزاف ممنهج للثروات الماتدية و المعنوية
بشكل أقل ما يقال عنه شيء يفوق كل التوصيف
و الارقام المعلن عنها في بداية المحاكمات ارقاما فلكية
لا يقبلها عقل و لتقريب الصورة نضع مثالا واحدا يكفي الاستنتاج منه
تشير بعض التوقعات ان ما نهبته العصابة و أزلامها و زوافها الحركى
يكفي لبناء نموذج للدبي متكرر عدة مرات
بمعنى كان بالامكان بناء دولة جديدة من الاسس متوفرة على كل تسهيلات الحياة الرغدة
ليس هذا فحسب بل عمدت العصابة الى تحطيم الانسان و افارغه روحيا و طنيا
و جعلت منه سارقا او منحرفا او منحلا
و في احسن الاحوال جعلته يفكر بالشكل التالي
اي جزائري لو أتيت بمعول و بدأت بضرب جدار بيته
ستجد منه ردة فعل أقل ما يقال عنها رهيبة
سيمنعك حتى من خدش جدار بيته و لو واصلت تهديدك
ستجده مدافعا قويا و بكل الوسائل باليد او بالعصا
و بالحمية و بأهله و ولده
و اذا اقتضى الامر يستعمل سلاحا ليدافع عن جدار بيته
يعني رقبته دون خدش الجدار
لكن هذا المواطن نفسه إذا لقيك تهدم جدار الحديقة او المحطة
او تفسد الطريق العام بالحفر او تسرق في عملك كمقاول
و تغش في المشروع و لا تتقنه حسب المقاييس
او لقي الإمام لا يقوم على شؤون المسجد او المدرس لا يقوم بواجبه
أو ,,,,,,,, أو ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, أو ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
الأمثلة كثيرة و متعددة لكن ردة الفعل واحدة من هذا المواطن
أكيد سيقول الأمر لا يهمني
ببساطة لأنه في عقله الباطن يقول البيت بيتي و الوطن ليس وطني
لك الله يا وطني
و اذا أردنا الخير لأولادنا علينا ان نحب وطننا كما نحب بيوتنا
و ندافع عن وطننا كما ندافع عن بيوتنا
الامين محمد