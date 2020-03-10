السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متوفر 250$ WEBMONEY مقابل 193دج للدولار

السعر: ثابت / المصدر: صديق

بعد الدفع يكتب على وصل العملية: إسم عضويتي+عضوية المشتري+إسم المنتدى

ثم

يرفع داخل المحادثة

ملاحظات: ​

-عمولة الإرسال %0.8 يتحملها المشتري

-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي

-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي



تنبيهات: ​

-أقل مبلغ للحجز 50$

-مدة الحجز للمشتري 24ساعة ثم الحجز للذي يليه والرجاء الجدية في الحجز من فضلكم

-يمنع رفع وصل العملية أو إثبات الدفع في موضوع البيع