السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متوفر 467 € بايسيرا للبيع مقابل CCP



سعر البيع: 1€ = 209 دج

208 دج كامل المبلغ

لا توجد عمولة

المصدر (Freelancing)



الأولوية لمن يأخذ كل المبلغ



الدفع يكون بعد التحقق من مركز البريد مساءا

مدة الحجز 12 ساعة





ملاحظات:

- يجب التقيد بقوانين القسم

- عدم وضع المرفقات أو وسائل الإتصال ايمايل، هاتف

- عدم وضع الردود الجانبية