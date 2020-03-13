كيفية كتابة محتوى دائم

أهم ميزة للمحتوى الجيد هو أنه فعال دائمًا، المحتوى الذي لا يموت. تذكر أن المقالة التي كتبتها من عام 2012 حتى الآن تجلب المزيد من الحركة وتتصدر قائمة نتائج محرك البحث. Evergreen - يتيح لك Evergreen تحقيق أقصى استفادة من مواردك المتاحة وإعادة استخدامها أكثر من مرة. في هذه المقالة ، هناك 4 مفاتيح أساسية لكتابة محتوى عالي الفعالية يمكنه زيادة عدد الزيارات.أكمل من هنا :