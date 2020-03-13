كيفية كتابة محتوى دائم

الرابيع

الرابيع

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 ديسمبر 2019
المشاركات
84
النقاط
503
العمر
32
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
كيفية كتابة محتوى دائم


أهم ميزة للمحتوى الجيد هو أنه فعال دائمًا، المحتوى الذي لا يموت. تذكر أن المقالة التي كتبتها من عام 2012 حتى الآن تجلب المزيد من الحركة وتتصدر قائمة نتائج محرك البحث. Evergreen - يتيح لك Evergreen تحقيق أقصى استفادة من مواردك المتاحة وإعادة استخدامها أكثر من مرة. في هذه المقالة ، هناك 4 مفاتيح أساسية لكتابة محتوى عالي الفعالية يمكنه زيادة عدد الزيارات.
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