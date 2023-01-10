كيفية كتابة قسم نتائج البحث

Omnyah
:: عضو منتسِب ::
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ما هو قسم نتائج البحث وماذا يفعل؟
يمثل قسم النتائج في ورقة البحث العلمي النتائج الأساسية لدراسة مستمدة من الأساليب المطبقة لجمع المعلومات وتحليلها. يقدم هذه النتائج في تسلسل منطقي دون تحيز أو تفسير من المؤلف ، وإعداد القارئ للتفسير والتقييم لاحقًا في قسم المناقشة. الغرض الرئيسي من قسم النتائج هو تقسيم البيانات إلى جمل توضح أهميتها لسؤال (أسئلة) البحث.
يظهر قسم النتائج في المرتبة الثالثة في تسلسل القسم في معظم الأوراق العلمية. يتبع عرض الأساليب والمواد ويتم تقديمه قبل قسم المناقشة - على الرغم من تقديم النتائج والمناقشة معًا في العديد من المجلات. يجيب هذا القسم على السؤال الأساسي "ماذا وجدت في بحثك؟"
ماذا يتضمن قسم النتائج؟
يجب أن يتضمن قسم النتائج نتائج دراستك ونتائج دراستك فقط. النتائج تشمل:
البيانات المقدمة في الجداول والمخططات والرسوم البيانية والأشكال الأخرى (يمكن وضعها في النص أو في صفحات منفصلة في نهاية المخطوطة)
تحليل سياقي لهذه البيانات يوضح معناها في شكل جملة
جميع البيانات التي تتوافق مع سؤال (أسئلة) البحث المركزي
جميع النتائج الثانوية (النتائج الثانوية ، تحليلات المجموعات الفرعية ، إلخ)
إذا كان نطاق الدراسة واسعًا ، أو إذا درست مجموعة متنوعة من المتغيرات ، أو إذا أسفرت المنهجية المستخدمة عن مجموعة واسعة من النتائج المختلفة ، فيجب على المؤلف تقديم النتائج الأكثر صلة بسؤال البحث المذكور في المقدمة فقط. قسم.
كقاعدة عامة ، يجب استبعاد أي معلومات لا تقدم النتائج المباشرة أو نتائج الدراسة من هذا القسم. ما لم تطلب المجلة من المؤلفين الجمع بين أقسام النتائج والمناقشة ، يجب حذف التفسيرات والتفسيرات من النتائج.
كيف يتم تنظيم النتائج؟
أفضل طريقة لتنظيم قسم النتائج هي "منطقيًا". تتمثل إحدى الطرق المنطقية والواضحة لتنظيم نتائج البحث في تقديمها جنبًا إلى جنب مع أسئلة البحث - في كل سؤال بحث ، قم بتقديم نوع البيانات التي تتناول سؤال البحث هذا.
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يمثل قسم النتائج في ورقة البحث العلمي النتائج الأساسية لدراسة مستمدة من الأساليب المطبقة لجمع المعلومات وتحليلها. يقدم هذه النتائج في تسلسل منطقي دون تحيز أو تفسير من المؤلف ، وإعداد القارئ للتفسير والتقييم لاحقًا في قسم المناقشة. الغرض الرئيسي من قسم النتائج هو تقسيم البيانات إلى جمل توضح أهميتها لسؤال (أسئلة) البحث.
يظهر قسم النتائج في المرتبة الثالثة في تسلسل القسم في معظم الأوراق العلمية. يتبع عرض الأساليب والمواد ويتم تقديمه قبل قسم المناقشة - على الرغم من تقديم النتائج والمناقشة معًا في العديد من المجلات. يجيب هذا القسم على السؤال الأساسي "ماذا وجدت في بحثك؟"
ماذا يتضمن قسم النتائج؟
يجب أن يتضمن قسم النتائج نتائج دراستك ونتائج دراستك فقط. النتائج تشمل:
البيانات المقدمة في الجداول والمخططات والرسوم البيانية والأشكال الأخرى (يمكن وضعها في النص أو في صفحات منفصلة في نهاية المخطوطة)
تحليل سياقي لهذه البيانات يوضح معناها في شكل جملة
جميع البيانات التي تتوافق مع سؤال (أسئلة) البحث المركزي
جميع النتائج الثانوية (النتائج الثانوية ، تحليلات المجموعات الفرعية ، إلخ)
إذا كان نطاق الدراسة واسعًا ، أو إذا درست مجموعة متنوعة من المتغيرات ، أو إذا أسفرت المنهجية المستخدمة عن مجموعة واسعة من النتائج المختلفة ، فيجب على المؤلف تقديم النتائج الأكثر صلة بسؤال البحث المذكور في المقدمة فقط. قسم.
كقاعدة عامة ، يجب استبعاد أي معلومات لا تقدم النتائج المباشرة أو نتائج الدراسة من هذا القسم. ما لم تطلب المجلة من المؤلفين الجمع بين أقسام النتائج والمناقشة ، يجب حذف التفسيرات والتفسيرات من النتائج.
كيف يتم تنظيم النتائج؟
أفضل طريقة لتنظيم قسم النتائج هي "منطقيًا". تتمثل إحدى الطرق المنطقية والواضحة لتنظيم نتائج البحث في تقديمها جنبًا إلى جنب مع أسئلة البحث - في كل سؤال بحث ، قم بتقديم نوع البيانات التي تتناول سؤال البحث هذا.
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