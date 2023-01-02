كيفية كتابة المراجع في أسلوب هارفارد |ماستر للخدمات الطلابية والباحثين

Omnyah
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 15 نوفمبر 2022
- المشاركات
- 9
- النقاط
- 503
- العمر
- 26
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
- الرسملة
- مائل وتسطير
- علامات ترقيم
- أساسيات النص
- كيفية الرجوع إلى مصادر محددة
سيساعدك هذا الدليل المختصر على فهم كيفية الرجوع إلى المصادر بشكل صحيح باستخدام أسلوب هارفارد ، المعروف أيضًا باسم "المؤلف ونظام التاريخ". المدرجة أدناه هي بعض القواعد العامة التي يجب اتباعها عند استخدام هذا النمط المرجعي للإشارة إلى المصادر في قائمة المراجع . أثناء قراءة هذا الدليل ، ضع في اعتبارك أن دليل هارفارد يشدد على الاتساق في جميع أنحاء المستند. كما يقدم مخطط مفيد وسهل الاستخدام نصائح وأمثلة للاستشهاد بمصادرك باستخدام أسلوب هارفارد.
الرسملة
وفقًا لنمط Harvard ، لا توجد بشكل عام قواعد محددة بخصوص كتابة اسم عائلة المؤلف بالأحرف الكبيرة في نص عملك. ومع ذلك ، يجب كتابة أسماء عائلات المؤلفين بأحرف كبيرة في قائمة المراجع أو الببليوغرافيا ، ويعتبر الاتساق في جميع أنحاء المستند أمرًا مثاليًا.
مائل وتسطير
يجب أن يكون عنوان المصدر إما تحته خط أو مائل ، ولكن ليس كلاهما. لا يفضل أسلوب هارفارد أي منهما ؛ ومع ذلك ، يجب الحفاظ على التناسق في جميع أنحاء المستند.
علامات ترقيم
فيما يتعلق بعلامات الترقيم ، الاتساق هو المفتاح. على سبيل المثال ، إذا كنت تفضل وضع نقطة داخل علامة اقتباس النهاية ، فتأكد من القيام بذلك في المستند بأكمله.
أساسيات النص
يجب الاستشهاد بأي معلومات ليست بفكرتك أو فكرتك أو اقتباس منك. في المستند الخاص بك ، ما عليك سوى الاستشهاد بالمصادر باستخدام الاسم الأخير للمؤلفين والتاريخ بين قوسين. يجب أن يتبع هذا الجملة التي نقلتها أو أشرت إليها.
كيفية الرجوع إلى مصادر محددة
هناك أنواع مختلفة من المصادر التي يمكن استخدامها من أجل صياغة أطروحتك أو نص مهمتك. سيعطيك المخطط التالي فهمًا أفضل للتفاصيل المتعلقة بأنواع مصادر معينة. حدد نوع المصدر الذي تستخدمه ثم استخدم المخطط للإشارة إليه باستخدام أسلوب Harvard.
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