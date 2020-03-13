مسآبقة فنّانٌ 🎨

Yasmina zahra

Yasmina zahra

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طاقم المراقبين
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,955
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
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بسم الله الرحمان الرحيم

الحمد لله الذي علم بالقلم ،

علم الإنسان ما لم يعلم ،

والصلاة والسلام على نبي الأمم ،

سيدنا محمد الأجل الأكرم ،

وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الأعظم ،

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته،


ها نحن نعود لكم اليوم بمسابقة جميلة في الرسم التي ستاتيكم في اعداد جديدة كل فترة


** تعريف المسابقة **

سأضع لكم لوحه رسمها اللماوي/ة في المنتدى


و ما عليكم الا ان تعرفوا من اللذي رسم هذه اللوحه ـ,


~القوانيــــــــــــــــــــــــــــــــــن~

1 - ممنوع اقتباس الردود

2 - يمنع تغيير الرد تحت أي ظرف

ومن يقوم بتغيير الرد لن تحتسب مشاركته



🔈 جوائز المسابقة 🔈

وسام الفائز الأول بالمسابقة

وسامةفائز-في-مسابقة-الرسم-المرتبة-الاولى.gif


+ 50 نقطة شرفية

الفائز بالمرتبة التانية

وسامةفائز-في-مسابقة-الرسم-المرتبة-الثانية.gif

+ 50 نقطة شرفية

بقية المشاركين
50 نقطة شرفية



مع تحيات مشرفي و اداريي المنتدى

انتظرونا في العدد الاول ....


فاصل-الذكرى-2.gif
 
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