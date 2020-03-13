مسآبقة فنّانٌ 🎨

Yasmina zahra
:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
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بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله الذي علم بالقلم ،
علم الإنسان ما لم يعلم ،
والصلاة والسلام على نبي الأمم ،
سيدنا محمد الأجل الأكرم ،
وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الأعظم ،
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته،
ها نحن نعود لكم اليوم بمسابقة جميلة في الرسم التي ستاتيكم في اعداد جديدة كل فترة
** تعريف المسابقة **
سأضع لكم لوحه رسمها اللماوي/ة في المنتدى
و ما عليكم الا ان تعرفوا من اللذي رسم هذه اللوحه ـ,
~القوانيــــــــــــــــــــــــــــــــــن~
1 - ممنوع اقتباس الردود
2 - يمنع تغيير الرد تحت أي ظرف
ومن يقوم بتغيير الرد لن تحتسب مشاركته
جوائز المسابقة
وسام الفائز الأول بالمسابقة
+ 50 نقطة شرفية
الفائز بالمرتبة التانية
+ 50 نقطة شرفية
بقية المشاركين
50 نقطة شرفية
مع تحيات مشرفي و اداريي المنتدى
انتظرونا في العدد الاول ....