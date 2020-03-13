بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الحمد لله على نعمة الدعاء بملاذها وحسنها وطيبها وسكينتها وأمانها تلك التي مااستنجد بها غريق انتشلته ،سبحان من جعلها عبادة نلوذ إليها فلا نضل ولانشقى ،اللهم إنك تعلم مافي قلوبنا ،اللهم استحب.

قال تعالى "إنك سميع الدعاء" "إن ربي لسميع الدعاء"

هكذا ختم الخليل وزكريا عليهما السلام دعواتهما !إن استشعار العبد قرب ربه منه حال دعائه ،ومن أعظم مايعين على إظهار الإفتقار بين يدي الغني، الذل بين يدي العزيز سبحانه ،والتبرؤ من الحول والقوة ،وتلك، والله سمة العبودية ،وماأحرى من هذه حاله بإجابة دعائه،

وسيأتي كل مادعوت به ،قد يختلف شكله، وقد يطول وقته ،قد يأتي أفضل منه ،ولكنه سيأتي لأن الله "قريب مجيب"

ادعي الله وأنت موقن بالإجابة ،وبحسن الظن في الله ،ربي يحب العبد اللحوح فداوم على الدعاء حتى لو تأخرت الإجابة ،لا تيأس أكمل في دعاءك ،الأكيد أنه لو ماستجاب لك في الدنيا فلك الأجر في الآخرة أو يدفع الله به عنك بلاء في الدنيا ادعي الله وانت متأكد بالإجابة سيستحيب ولو بعد حين، أكتر من الإستغفار ،صل على رسول الله اكثر من لاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين