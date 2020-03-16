فيروس كورونا .. خطر يحدق بنا

جليلوس
:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
- إنضم
- 4 جوان 2013
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- محل الإقامة
- جزر القمر
السلام عليكم خاوتي.
قبل 15 يوم في ايطاليا 250 حالة ...اليوم أكثر من 21 ألف وذلك بسبب تهاون شعبها بالفيروس ..في نفس الوقت الذي تحتفل فيه الصين بغلق اغلب المستشفيات والسيطرة على الفيروس و ذلك بسبب أن الصين اتخذت اجراءات واحتياطات صارمة.ً..
الجزائر اليوم أقل من 100 حالة أمامنا اختيارين: أولا_الانظباط والالتزام أو ثانيا_ الاستهتار و التهاون أحد الخيارين سيحدد عدد المصابين بعد 15 يوم!!
يا نولو كيما ايطاليا..يا نولو كيما الصين
يا خاوتي كونو واعييين هذي مسألة حياة أو موت علبالي لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا.. لكن ربي قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ...
يا جماعة رحمة على والديكم نقصو الخرجاااات إلا للضرورة ماشي حبسولنا القراية باش نخرجو نحوسو ونروحو للمارشيات ووو . نقصو قدر الامكان الاماكن المزدحمة مقاهي، مطاعم، اماكن عامة ... باش منزيدوش عدد المصابين ونديرو عجز في المستشفيات.. و كيما تعرفو الجزائر معندهاش مستشفايات و أجهزة لمحاربة الفيروس معناها الحالة مراهيش تشكر..
كيما كاين أخبار في ايطاليا تقول أصبحوا يختارون لي يملك حظوظ كبيرة فالعيش باش يسلكوه و الباقي راح يضحو بيهم هدا كامل على جال الاستهزاء لي قامو بيه الشعب..
أرجوكم كونوا_واعيين من اجلك و من اجل عائلتك و من أجل وطنك.
امتنعو عن الخروج لمدة 10 ايام ننتصر حتما ..
سؤال محير . ما الذي أصابنا كشعب جزائري وما هي الصدمة التي تلقتها قلوبنا حتى اصبحنا لا نخاف من شيء حتى الموت ؟؟ فالعالم كله خائف من فيروس كورونا إلا نحن الجزائريين نضحك عليه ؟؟ هل حقا هذا الشعب عانى في حياته لدرجة أن يرى الموت والحياة وجهان لعملة واحدة !.
ام إن هذا الشعب ليس مثله شعب
أريد اجابة محترمة؟؟
وشكرا للجميع
قبل 15 يوم في ايطاليا 250 حالة ...اليوم أكثر من 21 ألف وذلك بسبب تهاون شعبها بالفيروس ..في نفس الوقت الذي تحتفل فيه الصين بغلق اغلب المستشفيات والسيطرة على الفيروس و ذلك بسبب أن الصين اتخذت اجراءات واحتياطات صارمة.ً..
الجزائر اليوم أقل من 100 حالة أمامنا اختيارين: أولا_الانظباط والالتزام أو ثانيا_ الاستهتار و التهاون أحد الخيارين سيحدد عدد المصابين بعد 15 يوم!!
يا نولو كيما ايطاليا..يا نولو كيما الصين
يا خاوتي كونو واعييين هذي مسألة حياة أو موت علبالي لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا.. لكن ربي قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ...
يا جماعة رحمة على والديكم نقصو الخرجاااات إلا للضرورة ماشي حبسولنا القراية باش نخرجو نحوسو ونروحو للمارشيات ووو . نقصو قدر الامكان الاماكن المزدحمة مقاهي، مطاعم، اماكن عامة ... باش منزيدوش عدد المصابين ونديرو عجز في المستشفيات.. و كيما تعرفو الجزائر معندهاش مستشفايات و أجهزة لمحاربة الفيروس معناها الحالة مراهيش تشكر..
كيما كاين أخبار في ايطاليا تقول أصبحوا يختارون لي يملك حظوظ كبيرة فالعيش باش يسلكوه و الباقي راح يضحو بيهم هدا كامل على جال الاستهزاء لي قامو بيه الشعب..
أرجوكم كونوا_واعيين من اجلك و من اجل عائلتك و من أجل وطنك.
امتنعو عن الخروج لمدة 10 ايام ننتصر حتما ..
سؤال محير . ما الذي أصابنا كشعب جزائري وما هي الصدمة التي تلقتها قلوبنا حتى اصبحنا لا نخاف من شيء حتى الموت ؟؟ فالعالم كله خائف من فيروس كورونا إلا نحن الجزائريين نضحك عليه ؟؟ هل حقا هذا الشعب عانى في حياته لدرجة أن يرى الموت والحياة وجهان لعملة واحدة !.
ام إن هذا الشعب ليس مثله شعب
أريد اجابة محترمة؟؟
وشكرا للجميع