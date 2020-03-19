[[متى نرتقي وننضج ؟؟]]

حدث كسوف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.. وصادف أن ذلك [

الحدث

] تزامن مع موت إبراهيم ابن النبي الكريم فقال بعض الناس أن الكسوف كان من أجل موت إبراهيم ..



فجاء الردّ كما رواه البخاري: [[ إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا]]



وفي مقام آخر روى مسلم من طريق سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قَالَ: [[ مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِقَوْمٍ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ ، فَقَالَ : مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ ؟ فَقَالُوا يُلَقِّحُونَهُ ، يَجْعَلُونَ الذَّكَرَ فِي الْأُنْثَى ، فَيَلْقَحُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَظُنُّ يُغْنِي ذَلِكَ شَيْئًا ، قَالَ : فَأُخْبِرُوا بِذَلِكَ ، فَتَرَكُوهُ ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ ، فَلْيَصْنَعُوهُ ، فَإِنِّي إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا ، فَلَا تُؤَاخِذُونِي بِالظَّنِّ ، وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللَّهِ شَيْئًا ، فَخُذُوا بِهِ ، فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلّ]]



حدث ذلك في عصر النبوة ..



وفيه لفتة واضحة كالشمس في رابعة النهار إلى دور [العلم] والبحث في [آيات الله] وعدم إلباس كل شيء لباس الدين ..

وإلى الارتقاء والترفع عن التفسيرات [الغيبية] والماورائية التي تتسم غالبا بالسذاجة...

وهي صفة تجدها لدى المجتمعات التي تفتقر إلى النضج..