البيتكوين ينهار بقوة !!- مادا يجري في سوق العملات الرقمية !؟

Golden Man

Golden Man

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كما موضح في عنوان الموضوع..

سوق العملات الرقمية ..في انهيار وبقوة !

لأول مرة مند حوالي السنة ....ينهار ويصل انهيار سوق العملات الرقمية وعلى رأسهم البيتكوين .. من حوالي 9000 دولار للبتكوين في 17 فيفري 2020 الى 4600دولار في 16مارس 2020 !!

ما هي الاسباب في اعتقادكم..؟؟ ( هل هي سياسية, او عوامل اقتصادية ..او هي لها علاقة مباشرة مع وباء كورونا الدي ضرب العالم مؤخرا ؟)


السوق: يوم 17 فيفري 2020




السوق: يوم 16مارس 2020
 
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