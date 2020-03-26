بنك الفروض والاختبارات السنة الاولى ابتدائي

I

ibrah1im

:: عضو منتسِب ::
إنضم
30 أكتوبر 2019
المشاركات
6
النقاط
2
العمر
29
محل الإقامة
bouira
الجنس
ذكر
اختبارات السنة الاولى ابتدائي الفصل الاول و الفصل الثاني و الفصل الثالث 2019 2020
بنك الفروض و الاختبارات للسنة اولى ابتدائي الجيل الثاني

اختر المادة
الرياضيات 64
اللغة العربية وآدابها 69
التربية الإسلامية 44
التربية المدنية 34
التربية العلمية والتكنولوجية 42
التربية الفنية 1
التربية الموسيقية 2
 
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