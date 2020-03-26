بنك الفروض والاختبارات السنة الاولى ابتدائي

ibrah1im
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 30 أكتوبر 2019
- المشاركات
- 6
- النقاط
- 2
- العمر
- 29
- محل الإقامة
- bouira
- الجنس
- ذكر
اختبارات السنة الاولى ابتدائي الفصل الاول و الفصل الثاني و الفصل الثالث 2019 2020
بنك الفروض و الاختبارات للسنة اولى ابتدائي الجيل الثاني
اختر المادة
الرياضيات 64
اللغة العربية وآدابها 69
التربية الإسلامية 44
التربية المدنية 34
التربية العلمية والتكنولوجية 42
التربية الفنية 1
التربية الموسيقية 2
بنك الفروض و الاختبارات للسنة اولى ابتدائي الجيل الثاني
اختر المادة
الرياضيات 64
اللغة العربية وآدابها 69
التربية الإسلامية 44
التربية المدنية 34
التربية العلمية والتكنولوجية 42
التربية الفنية 1
التربية الموسيقية 2