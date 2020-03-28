السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر 500€ PAYSERA مقابل 208 دج للأورو والسعر ثابت
المصدر: مواقع بيع الخدمات
يكتب إسم العضوية +عضوية المشتري+إسم المنتدى
ويرفع الى المحادثة
الأولوية لمن يأخذ كل المبلغ
لا عمولة في الإرسال
الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة او من مركز البريد
أقل مبلغ للبيع 20€
مدة الحجز للمشتري 12ساعة
-ممنوع رفع وصل العملية أو إثبات الدفع في موضوع البيع
يجب التقيد بقوانين القسم
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء
بعد الإرسال لكم يرجى منكم تأكيد الإستقبال داخل الموضوع
متوفر 500€ PAYSERA مقابل 208 دج للأورو والسعر ثابت
المصدر: مواقع بيع الخدمات
يكتب إسم العضوية +عضوية المشتري+إسم المنتدى
ويرفع الى المحادثة
الأولوية لمن يأخذ كل المبلغ
لا عمولة في الإرسال
الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة او من مركز البريد
أقل مبلغ للبيع 20€
مدة الحجز للمشتري 12ساعة
-ممنوع رفع وصل العملية أو إثبات الدفع في موضوع البيع
يجب التقيد بقوانين القسم
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء
بعد الإرسال لكم يرجى منكم تأكيد الإستقبال داخل الموضوع