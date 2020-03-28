عرض بيع متوفر 500€ PAYSERA مقابلCCP ب208 دج

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
ahmed90
المبلغ المتاح
500.00 أورو
سعر البيع
208.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
A

ahmed90

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
20 جوان 2010
المشاركات
190
النقاط
7
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر 500€ PAYSERA مقابل 208 دج للأورو والسعر ثابت
المصدر: مواقع بيع الخدمات
يكتب إسم العضوية +عضوية المشتري+إسم المنتدى
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paysera.jpg

الأولوية لمن يأخذ كل المبلغ
لا عمولة في الإرسال
الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة او من مركز البريد

أقل مبلغ للبيع 20€
مدة الحجز للمشتري 12ساعة
-ممنوع رفع وصل العملية أو إثبات الدفع في موضوع البيع
يجب التقيد بقوانين القسم

-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء

بعد الإرسال لكم يرجى منكم تأكيد الإستقبال داخل الموضوع
 
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