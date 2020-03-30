عرض بيع متوفر 500€ PAYSERA مقابلCCP ب205 دج

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
ahmed90
المبلغ المتاح
500.00 أورو
سعر البيع
205.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
A

ahmed90

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
20 جوان 2010
المشاركات
197
النقاط
7
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر 500€ PAYSERA مقابل 205 دج للأورو والسعر ثابت
المصدر: مواقع بيع الخدمات
يكتب إسم العضوية +عضوية المشتري+إسم المنتدى
ويرفع الى المحادثة
paysera.jpg

الأولوية لمن يأخذ كل المبلغ
لا عمولة في الإرسال
الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة او من مركز البريد

أقل مبلغ للبيع 20€
مدة الحجز للمشتري 12ساعة
-ممنوع رفع وصل العملية أو إثبات الدفع في موضوع البيع
يجب التقيد بقوانين القسم

-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء

بعد الإرسال لكم يرجى منكم تأكيد الإستقبال داخل الموضوع
 
Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
594
النقاط
531
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى :
@Adam dz و @ALGERIA DZ

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق.....
 
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