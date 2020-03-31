الأفضل في اللمة خلال شهر مارس 2020

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 11,869
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
بسم الله
السلام عليكم احبتي في اللمة المباركة
احبتي و اخواني
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال -صلى الله عليه وسلم-:
( من لا يشكر الناس لا يشكر الله )
كمبادرة من ادارة اللمة لشكر الأعضاء الذين نشطو خلال كل شهر
نقدم لكم الأفضل خلال شهر مارس
الإخوة الأخوات الأفضل من خلال مجهوداتهم و حضورهم
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إليكم نتائج الافضل في اللمة خلال شهر مارس
افضل عضو
الاخ @ناصر dz
مواضيع متنوعة و ردود كثيرة و علاقته ممتازة مع اعضاء اللمة
شكرا جزيلا خوي ناصر نورتنا في اللمة نسعد بتواجدك معنا في اللمة
أفضل عضوة
الاخت @خووخه
مواضيع جميلة محتارة بعناية و ردود جميلة
و علاقتها طيبة مع باقي اعضاء اللمة
اختااه نسعد بتواجدك معنا في اللمة
يتحصل كلاهما على الوسام التالي
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أفضل مشرف
كالعادة الاخ @البشير البشير بخطى ثابتة ماااشااء الله عاقل و رزين و مجتهد
بارك الله فيك تسعدنا دائما
أفضل مشرفة
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
اخت طيبة و رزينة و مجتهدة نسعد دائما بتواجدك ايتها الاخت الطيبة
يتحصل كلاهما على الوسام التالي
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أفضل مراقب
الأخ @sami44 يتحفنا دائما يتواجده و ردوده و أناقته
طبعا ليس أوسم مني هههههه
أفضل مراقبة
@سكون الفجر صاحبة الحضور الفعال و الغياب المؤثر
تتحفنا و تسعدنا دائما نسعد بتواجدك و حضورك
اللمة محتاجة إليك اختي
يتحصل كلاهما على الوسام التالي
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أفضل موضوع
للأخ المبدع و الجميل @أمير جزائري حر
تتحفنا دائما بأسلوبك الفريد و الممتاز
و ردودك الراقية
& سننتصرُ على كورونا &
سننتصر على كورونا... قصيدة على بحر الوافر ... .... سَتَنْتَصِرُ الحَيَاةُ كَمَا عَهِدْنَا ــــــ عَلَى فَيْرُوسِ كُورُونَا الأَثِيمِ وتُشْرِقُ شَمْسُنا بعد احتِجابٍ ــــــ ويُدرَجُ مَا بَلَوْناَ فِي القَدِيمِ قَهَرْنَا قَبْلَهُ أَدْوَاءَ شَتّى -- فَإِنَّا مِنْ بَنِي خَلْقٍ كَرِيمِ...
www.4algeria.com
يتحصل على الوسام التالي
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نشكركم لتميزكم الشهري
بارك الله فيكم
وفي انتظاركم مع اعضاء جدد في الشهر المقبل ان شاءالله
لاتبخلوا على منتداكم بالمواضيع
فهو بحاجة إليكم جميعا
من اعداد:
@السلطانة
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