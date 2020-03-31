الأفضل في اللمة خلال شهر مارس 2020

سننتصر على كورونا... قصيدة على بحر الوافر ... .... سَتَنْتَصِرُ الحَيَاةُ كَمَا عَهِدْنَا ــــــ عَلَى فَيْرُوسِ كُورُونَا الأَثِيمِ وتُشْرِقُ شَمْسُنا بعد احتِجابٍ ــــــ ويُدرَجُ مَا بَلَوْناَ فِي القَدِيمِ قَهَرْنَا قَبْلَهُ أَدْوَاءَ شَتّى -- فَإِنَّا مِنْ بَنِي خَلْقٍ كَرِيمِ...