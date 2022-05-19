  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق للتلاميذ المقبلين على امتحانات الفصل الثالث

نتائج المسابقة الدينية لرمضان 1443 هجري

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
14,492
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
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اهلا وسهلا بكم اعضاء وزوار اللمة الحبيبة
حللتم اهلا ونزلتم سهلا
فقد كان لرمضان اللمة 1443 هجري نشاط مميز و جميع ...

و من اهم هته النشاطات كانت هناك
المسابقة الدينية
التي عرفت نشاطا و تنافسا راقيا في الخير و على الخير
كما هي عادة اللمة و اهلها

أسعدنا فيها تواجدكم الرائع
وحضوركم المميز
نسأل الله العلى القدير أن يجعلنا من اهل الخير دائما

وأن يعيد علينا رمضان سنوات عديدة وأزمنة مديدة، ويمنحنا فيه سعادة الدارين، وتقبل الله صيامكم وقيامكم
و كل عام و انتم و اللمة بخير

إذن و بعد تفحص الاجابات اجتهدنا في ترتيب الفائزين
و كانت التنائج على النحو التالي

المرتبة الأولى
@*amani*

لتتصحل على الوسم التالي
gif.gif




المرتبة الثانية
@جليلوس

و يتحصل على الوسام التالي
gif.gif




المرتبة الثالثة مناصغة بين
@ناصر dz
@{مُدَلَّلَتُهُ}

ليتحصل كل واحد منهما على الوسام التالي
gif.gif



بقية الاخوة و هم
@البحر الهادي
@إلياس
@زخرفة حرف

يتحصلون على وسام الحضور المميز
21135.gif




في الاخير نشكركم جميعا
و نتمنى ان نلتقي بكم دائما و ابدا
و على الخير كما تعودنا

دمتم بخير
و دامت اللمة كالنجم في سماء النت و المنتديات
مع تحيات
@السلطانة
@سكون الفجر
@الامين محمد

 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
14,492
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
@همس الوُرود @Asseli Queen @سكون الفجر@طموحة @sana barhoumi @إلياس @Hakan@سعد606 @ذكريات @barca.moha @عبدالرؤوف1@aljentel @الامين محمد @dahman kz@أشــواق 19 @جليلوس @"viola"@السلطانة @adam doon alger @أم منيــــــر@بسمة القلوب @جمال عبدلي @زخرفة حرف @lale çiçeği @rafid2 @شجـ الروح ـون @Zamenhov @ملكة زوجي @Soumia hadj mohammed@الرومانسي الجاد @ahmedroyce339 @وصال اية @فريد أبوفيصل @*amani*
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جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
أقسام التعليم الابتدائي
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
7,379
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
الله الله عليا 😎❤❤ ههههه
احمممم احمممم احرزوا تضربوني بعين يا ويلكم
قل اعوذ برب الفلق

الف مبروووك للفائزين 🥳🥳🥳 وحظ اوفر لي مازال ماربحوش
لنا لقاء العام المقبل ان كان في العمر بقية
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
أقسام التعليم الابتدائي
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
7,379
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
قال Rayhan:
الله يبارك فيكم جميعا
الف مبروك @جليلوس صاي
ضربناك بعين وفات الحال 😂
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العين كلاتنا كلاتنا 😁😁
حوجي يانا وانا نقول مابقاتلي لا صحة لا يديك لا يردك وا هادي غ عينكم

هههههه يبارك فيك 😎
 
D

dahman kz

:: عضو متألق ::
إنضم
1 أكتوبر 2008
المشاركات
3,043
النقاط
591
محل الإقامة
dz
الجنس
ذكر
الف مبروك للجميع فائزين ومشاركين
و الشكر للمنظمين كذلك
بالتوفيف
 
*amani*

*amani*

:: مشرفة ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفات
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
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الجنس
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السلام عليكم
مبارك للجميع 🥳🥳 كانت من بين المسابقات الرائعة كالعادة والاهم اننا استفدنا ... مشكورين فردا فردا ولعقوبة للعام الجاي بإذن الله 😍❤️
 
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