نتائج المسابقة الدينية لرمضان 1443 هجري

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
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- الجنس
- ذكر
اهلا وسهلا بكم اعضاء وزوار اللمة الحبيبة
حللتم اهلا ونزلتم سهلا
فقد كان لرمضان اللمة 1443 هجري نشاط مميز و جميع ...
و من اهم هته النشاطات كانت هناك
المسابقة الدينية
التي عرفت نشاطا و تنافسا راقيا في الخير و على الخير
كما هي عادة اللمة و اهلها
أسعدنا فيها تواجدكم الرائع
وحضوركم المميز
نسأل الله العلى القدير أن يجعلنا من اهل الخير دائما
وأن يعيد علينا رمضان سنوات عديدة وأزمنة مديدة، ويمنحنا فيه سعادة الدارين، وتقبل الله صيامكم وقيامكم
و كل عام و انتم و اللمة بخير
إذن و بعد تفحص الاجابات اجتهدنا في ترتيب الفائزين
و كانت التنائج على النحو التالي
المرتبة الأولى
@*amani*
لتتصحل على الوسم التالي
المرتبة الثانية
@جليلوس
و يتحصل على الوسام التالي
المرتبة الثالثة مناصغة بين
@ناصر dz
@{مُدَلَّلَتُهُ}
ليتحصل كل واحد منهما على الوسام التالي
بقية الاخوة و هم
@البحر الهادي
@إلياس
@زخرفة حرف
يتحصلون على وسام الحضور المميز
في الاخير نشكركم جميعا
و نتمنى ان نلتقي بكم دائما و ابدا
و على الخير كما تعودنا
دمتم بخير
و دامت اللمة كالنجم في سماء النت و المنتديات
مع تحيات
@السلطانة
@سكون الفجر
@الامين محمد