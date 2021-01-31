الافضل في اللمة خلال شهر جانفي 2021

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 13,075
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
بسم الله
السلام عليكم احبتي في اللمة المباركة
احبتي و اخواني
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال -صلى الله عليه وسلم-:
( من لا يشكر الناس لا يشكر الله )
كمبادرة من ادارة اللمة لشكر الأعضاء الذين نشطو خلال كل شهر
نقدم لكم الأفضل خلال شهر جانفي
الإخوة الأخوات الأفضل من خلال مجهوداتهم و حضورهم
المنافسة كانت قوية و الاختيار كان صعبا بسبب تقارب المستوى بين الاعضاء
و حملة التغيير الذي بدأناه في اللمة بوضع مواضيع حصرية
و ردود قيمة
هته الحملة أتت أكلها حيث برز اعضاء لديهم اقلام و مواهبة ممتازة
تستحق كل التشجيع
الآن إليكم الافضل خلال شهر يناير 2021
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أفضل عضو
كان عن جدارة صاحب القلم الممتاز و الموهوب الاخ و الاستاذ
@أبو مارية
يتحصل على الوسام التالي
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افضل عضوة
ايضا كانت الاخت شيما و عن جدارة و استحقاق
بتواجد راقي و مواضيع و ردود ممتازة
@شيماء شوشيشا
تتحصل على الوسام التالي
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أفضل مشرفة
هي الاخت الخلوقة و المجتهدة
صاحبة قبش المشاعر و الفنانة في مطبخها
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf ـ
تتحصل على الوسام التالي
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افضل مشرف
الاخ جليلو صاحب الطلات الخاطفة و المؤثر
@جليلوس
ـ يتحصل على الوسام التالي
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افضل مراقب
الاخ و الاستاذ الطيب و المجتهد
@Ma$Ter
يتحصل على الوسام التالي
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أفضل موضوع
الحقيقة كان الاختيار صعبا للغاية بسبب وجود كم لا بأس به من الموضيع الحصرية
و الجيدة من اقلام موهوبة للغاية و مبدعة
و احد هته الاقلام أنه الاخ الطيب الذي سعدنا بانضمامه الى اللمة
الاخ صاحب الفكر المميز و الثقافة الكبيرة
@mokhtar20
بموضوعه المميز
يتحصل على الوسام التالي
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هنيئا للمة ابداعاتكم
السلام عليكم احبتي في اللمة المباركة
احبتي و اخواني
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال -صلى الله عليه وسلم-:
( من لا يشكر الناس لا يشكر الله )
كمبادرة من ادارة اللمة لشكر الأعضاء الذين نشطو خلال كل شهر
نقدم لكم الأفضل خلال شهر جانفي
الإخوة الأخوات الأفضل من خلال مجهوداتهم و حضورهم
المنافسة كانت قوية و الاختيار كان صعبا بسبب تقارب المستوى بين الاعضاء
و حملة التغيير الذي بدأناه في اللمة بوضع مواضيع حصرية
و ردود قيمة
هته الحملة أتت أكلها حيث برز اعضاء لديهم اقلام و مواهبة ممتازة
تستحق كل التشجيع
الآن إليكم الافضل خلال شهر يناير 2021
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أفضل عضو
كان عن جدارة صاحب القلم الممتاز و الموهوب الاخ و الاستاذ
@أبو مارية
يتحصل على الوسام التالي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
افضل عضوة
ايضا كانت الاخت شيما و عن جدارة و استحقاق
بتواجد راقي و مواضيع و ردود ممتازة
@شيماء شوشيشا
تتحصل على الوسام التالي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أفضل مشرفة
هي الاخت الخلوقة و المجتهدة
صاحبة قبش المشاعر و الفنانة في مطبخها
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf ـ
تتحصل على الوسام التالي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
افضل مشرف
الاخ جليلو صاحب الطلات الخاطفة و المؤثر
@جليلوس
ـ يتحصل على الوسام التالي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
افضل مراقب
الاخ و الاستاذ الطيب و المجتهد
@Ma$Ter
يتحصل على الوسام التالي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أفضل موضوع
الحقيقة كان الاختيار صعبا للغاية بسبب وجود كم لا بأس به من الموضيع الحصرية
و الجيدة من اقلام موهوبة للغاية و مبدعة
و احد هته الاقلام أنه الاخ الطيب الذي سعدنا بانضمامه الى اللمة
الاخ صاحب الفكر المميز و الثقافة الكبيرة
@mokhtar20
بموضوعه المميز
الاكتئاب والخديعة
قُدِّر معدّل الإصابة بالاكتئاب في الولايات المتحدة عام 2017 بنحو 16.1 مليون شخص بالغ، أي نحو 7% من السكان، وفقاً للمعهد الوطني الأمريكي للصحة العقلية.ومن المتوقّع أن تحتلّ أمريكا الشمالية المركز الأول في استهلاك أدوية الاكتئاب بحصة 40% عام 2020، تليها أوروبا بحصة 34%، ثم آسيا والمحيط الهادئ...
www.4algeria.com
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هنيئا للمة ابداعاتكم
مع تحيات ادارة اللمة
@Yasmina zahra
@السلطانة
@سكون الفجر
@الامين محمد
@Yasmina zahra
@السلطانة
@سكون الفجر
@الامين محمد