الافضل في اللمة خلال شهر جانفي 2021

قُدِّر معدّل الإصابة بالاكتئاب في الولايات المتحدة عام 2017 بنحو 16.1 مليون شخص بالغ، أي نحو 7% من السكان، وفقاً للمعهد الوطني الأمريكي للصحة العقلية.ومن المتوقّع أن تحتلّ أمريكا الشمالية المركز الأول في استهلاك أدوية الاكتئاب بحصة 40% عام 2020، تليها أوروبا بحصة 34%، ثم آسيا والمحيط الهادئ...