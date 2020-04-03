شخشوخة بوسعادية من مطبخي

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يارب ارفع عنا هذا الضر ياأرحم الراحمين
لتحضير الشخشوخة الخاصة بمنطقة بوسعادة وضواحيها
في قدرة قطعت البصل بنوعيه الأحمر والأخضر مع فلفل حار أحمر كمية معتبرة من الزيت
قطع دجاج ملح لفاح مخلط فلفل عكري حلو فلفل عكري حار الثوم طماطم حب طماطم مصبرة كمية معتبرة كسبر مقطع حمص جعبة فلفل حار 3مغارف سكر
خليتهم يتقلاو مباعد مرقتهم مع الماء الساخن وخليتهم يطيبو
نجيب الفطير او الفتات لي حضرت ونسقسيه بالمرق لي حضرت ويكون المرق ثقال شوي
وشهية طيبة
لي يحب يقطع عليها الفلفل الاحمر والاخضر
لي يحب يزيدها الدهان العربي
انا نفضلها بلاه
شهيتكم في الجنة ان شاءالله
تحياتي
يارب ارفع عنا هذا الضر ياأرحم الراحمين
لتحضير الشخشوخة الخاصة بمنطقة بوسعادة وضواحيها
في قدرة قطعت البصل بنوعيه الأحمر والأخضر مع فلفل حار أحمر كمية معتبرة من الزيت
قطع دجاج ملح لفاح مخلط فلفل عكري حلو فلفل عكري حار الثوم طماطم حب طماطم مصبرة كمية معتبرة كسبر مقطع حمص جعبة فلفل حار 3مغارف سكر
خليتهم يتقلاو مباعد مرقتهم مع الماء الساخن وخليتهم يطيبو
نجيب الفطير او الفتات لي حضرت ونسقسيه بالمرق لي حضرت ويكون المرق ثقال شوي
وشهية طيبة
لي يحب يقطع عليها الفلفل الاحمر والاخضر
لي يحب يزيدها الدهان العربي
انا نفضلها بلاه
شهيتكم في الجنة ان شاءالله
تحياتي