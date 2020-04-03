شخشوخة بوسعادية من مطبخي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهيارب ارفع عنا هذا الضر ياأرحم الراحمينلتحضير الشخشوخة الخاصة بمنطقة بوسعادة وضواحيهافي قدرة قطعت البصل بنوعيه الأحمر والأخضر مع فلفل حار أحمر كمية معتبرة من الزيتقطع دجاج ملح لفاح مخلط فلفل عكري حلو فلفل عكري حار الثوم طماطم حب طماطم مصبرة كمية معتبرة كسبر مقطع حمص جعبة فلفل حار 3مغارف سكرخليتهم يتقلاو مباعد مرقتهم مع الماء الساخن وخليتهم يطيبونجيب الفطير او الفتات لي حضرت ونسقسيه بالمرق لي حضرت ويكون المرق ثقال شويوشهية طيبةلي يحب يقطع عليها الفلفل الاحمر والاخضرلي يحب يزيدها الدهان العربيانا نفضلها بلاهشهيتكم في الجنة ان شاءاللهتحياتي