شخشوخة بوسعادية من مطبخي

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,799
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يارب ارفع عنا هذا الضر ياأرحم الراحمين

لتحضير الشخشوخة الخاصة بمنطقة بوسعادة وضواحيها

في قدرة قطعت البصل بنوعيه الأحمر والأخضر مع فلفل حار أحمر كمية معتبرة من الزيت
قطع دجاج ملح لفاح مخلط فلفل عكري حلو فلفل عكري حار الثوم طماطم حب طماطم مصبرة كمية معتبرة كسبر مقطع حمص جعبة فلفل حار 3مغارف سكر
خليتهم يتقلاو مباعد مرقتهم مع الماء الساخن وخليتهم يطيبو

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نجيب الفطير او الفتات لي حضرت ونسقسيه بالمرق لي حضرت ويكون المرق ثقال شوي

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وشهية طيبة
لي يحب يقطع عليها الفلفل الاحمر والاخضر
لي يحب يزيدها الدهان العربي
انا نفضلها بلاه

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شهيتكم في الجنة ان شاءالله
تحياتي
 
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