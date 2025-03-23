  • [ مسابقة الماهر بالقرآن ]: هنيئا لأختنا فاطمة عليليش "Tama Aliche" الفوز بالمركز الأول في مسابقة الماهر بالقرآن التي نظمت من قبل إذاعة جيجل الجهوية وتحت إشراف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية جيجل. ونيابة عن كافة أعضاء وطاقم عمل منتدى اللمة الجزائرية نهنئك بهذا الفوز فألف ألف ألف مليوون مبروك هذا النجاح كما نتمنى لك المزيد من النجاحات والتوفيق وأن يكون هذا الإنجاز إلا بداية لإنجازات أكبر في المستقبل القريب بإذن الله. موضوع التهنئة

الحريرة

Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

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حريرة الغرب بنة خاصة فيها🥰😋
تندار بالتشيشة /لي تجي من الزرع خاطر كاين بعض المناطق السميد يقولوله تشيشة /
وعندها نفس طريقة طهي شربة فريك تقريبا ،يفرق بينهم مذاق المكون الرئيسي وايضا التوابل

ملاحظة المقادير لي نحط تع قدر كبير يعني حريرة لي توكل عايلتين /انا نطيبها تع يومين /
وكمية الخضر تكون معتبرة مع كمية الماء يعني مشي نقلل الخضر ونكثر الماء مهم عينكم ميزانكم

في قدر نقلي اللحم/ انا نستعمل برك لي كالكاس تع الدجاج والاجنحة والرقبة /+قطع من شحم الكلية تع الخروف +قصبر حب وقصبر حشيش و2الى فصوص ثوم +البصل حوالي 3 حبات كبار مقطعين عشوائيا + طماطم حب 3+طماطم مصبرة 2ملاعق كبار وحبيبات حمص وجزر وحبتين قرعة /لي يحب يضيف اليقطين عادي برك كمية قليلة/ +نص عود قرفة+ورقتين رند+ الحار

نخلو كلش يتقلى مليح مليح
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نحط الملح ،جومبو ،فلفل كحل،فلفل عكري حلو وحار،حبة حلاوة،زريعة بسباس،زنجبيل،كركم،زعتر،كيري دجاج
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نمرق بالماء سخون ونخلي الخضرة نطيب

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نوجد الدرسة
قصبر مقطع رفيييع و3فصوص ثوم مسكرفج وملعقة طماطم مصبرة وجبة جومبو خروف وعصرة نص حبة ليمون
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التوابل
ڨرطوفة ، زعتر، زريعة البسباس ،حبة الحلاوة، راس الحانوت ،فليو،فلفل كحل، عكري حار وحلو،زنجبيل، قصبر بودر،كيري،كروية
كاين لي يدير الكبابة
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نزيد عليهم شوية كليلة (ندقدقها بش تكون بحجم صغير شوي)
PicsArt_03-20-10.13.23.jpg


نزيد عليهم شوي من المرق لي راه يطيب

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PicsArt_03-20-10.31.28.jpg
وهكدا راهي وجدت
نخليها بجيه
PicsArt_03-20-10.33.14.jpg

زدتلها حبيبات جلبان قيمة ملعقة كبيرة برك
وزدت ملعقة كبيرة برغل (اختياري) خاطر موالفة ندير شوي قمح يكون ديجا بايت فالماء
هذا البرغل
PicsArt_03-20-10.35.03.jpg

التشيشة درت حوالي زوج سقايات معمرين تشيشة خشينة ووحدة رقيقة
(السقاية هي لالوش لي تهزو بيها الشربة،كاين لي يسميها غراف )
نشلللها بالماء ونخليها بجيه
PicsArt_03-20-10.36.16.jpg

نوجد الخميرة
ملعقة كبيرة فرينة(طحين) مع عصير نصف حبة ليمون و القليل من الماء
ونخليها
PicsArt_03-20-10.41.16.jpg

بعدما طيب الخضرة نجيب قدر آخر ونحط الرحى ونطحن الخضرة ومرة مرة نزيد المرق على الخضرة ونكمل نرحي

لبنات الخضرة تترحى فالرحى ماديروش برا ميكسور
مااااديروش برا ميكسور

نحط المرق على النار
كي نشوفه بدا يغلي
نحط الدرسة
PicsArt_03-20-10.52.22.jpg

نزيد الخميرة
PicsArt_03-20-10.57.41.jpg


نحط التشيشة مع الحار والحمص لي نحيناه من المرق وزيد ربطة صغيرة تع قصبر
نخليها قيس ماتغلي شوي وننقص على النار و ماشي تنقصو بزاف مهم تشوفو المرق يبكبك
ولازم مرة مرة تحركي مليح باش ماترصاش التشيشة تحت وتلصق
PicsArt_03-20-11.05.55.jpg

نحط فتات اللحم
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نشكل كويرات كفتة ونحطهم فالحريرة
PicsArt_03-20-11.17.11.jpg

ماتقلقوش عليها خلوها طيب على مهلها الحريرة
وبصحتكمPicsArt_03-20-11.20.34.jpg
 
آخر تعديل:
يعطيك الصحة على حريرة لحراير .. وبصحتكم وصحة فطوركم.
 
@Soumia hadj mohammed
بارك الله فيك و جزاك الله كل خير على الوصفة
تختلف كليا على الحريرة لي نعرفها
نجربها و نردلك لخبر
برك تابل القرطوفة واش هو ؟
 

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