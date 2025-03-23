

تندار بالتشيشة /لي تجي من الزرع خاطر كاين بعض المناطق السميد يقولوله تشيشة /

وعندها نفس طريقة طهي شربة فريك تقريبا ،يفرق بينهم مذاق المكون الرئيسي وايضا التوابل حريرة الغرب بنة خاصة فيهاتندار بالتشيشة /لي تجي من الزرع خاطر كاين بعض المناطق السميد يقولوله تشيشة /وعندها نفس طريقة طهي شربة فريك تقريبا ،يفرق بينهم مذاق المكون الرئيسي وايضا التوابل

ملاحظة المقادير لي نحط تع قدر كبير يعني حريرة لي توكل عايلتين /انا نطيبها تع يومين /

وكمية الخضر تكون معتبرة مع كمية الماء يعني مشي نقلل الخضر ونكثر الماء مهم عينكم ميزانكم

في قدر نقلي اللحم/ انا نستعمل برك لي كالكاس تع الدجاج والاجنحة والرقبة /+قطع من شحم الكلية تع الخروف +قصبر حب وقصبر حشيش و2الى فصوص ثوم +البصل حوالي 3 حبات كبار مقطعين عشوائيا + طماطم حب 3+طماطم مصبرة 2ملاعق كبار وحبيبات حمص وجزر وحبتين قرعة /لي يحب يضيف اليقطين عادي برك كمية قليلة/ +نص عود قرفة+ورقتين رند+ الحار

نحط الملح ،جومبو ،فلفل كحل،فلفل عكري حلو وحار،حبة حلاوة،زريعة بسباس،زنجبيل،كركم،زعتر،كيري دجاج

نمرق بالماء سخون ونخلي الخضرة نطيب

نوجد الدرسة

قصبر مقطع رفيييع و3فصوص ثوم مسكرفج وملعقة طماطم مصبرة وجبة جومبو خروف وعصرة نص حبة ليمون

التوابل

ڨرطوفة ، زعتر، زريعة البسباس ،حبة الحلاوة، راس الحانوت ،فليو،فلفل كحل، عكري حار وحلو،زنجبيل، قصبر بودر،كيري،كروية

كاين لي يدير الكبابة

نزيد عليهم شوية كليلة (ندقدقها بش تكون بحجم صغير شوي)

نزيد عليهم شوي من المرق لي راه يطيب

وهكدا راهي وجدت

نخليها بجيه

زدتلها حبيبات جلبان قيمة ملعقة كبيرة برك

وزدت ملعقة كبيرة برغل (اختياري) خاطر موالفة ندير شوي قمح يكون ديجا بايت فالماء

هذا البرغل

التشيشة درت حوالي زوج سقايات معمرين تشيشة خشينة ووحدة رقيقة

(السقاية هي لالوش لي تهزو بيها الشربة،كاين لي يسميها غراف )

نشلللها بالماء ونخليها بجيه

نوجد الخميرة

ملعقة كبيرة فرينة(طحين) مع عصير نصف حبة ليمون و القليل من الماء

ونخليها

بعدما طيب الخضرة نجيب قدر آخر ونحط الرحى ونطحن الخضرة ومرة مرة نزيد المرق على الخضرة ونكمل نرحي



لبنات الخضرة تترحى فالرحى ماديروش برا ميكسور

مااااديروش برا ميكسور



نحط المرق على النار

كي نشوفه بدا يغلي

نحط الدرسة