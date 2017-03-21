روز بالدجاج او لحم الخروف من مطبخي

دجاجة كاملة مقطعة تكوني نقيتيها مليح انا هنا درت لحم الخروف ماكانش عندنا الدجاج...كيلو ارززيتون مقطع صغير كمية مليحة..حبتين طماطم متوسطة مسكرفجة1 فلفل ماشي حارنقطعو واذا حار ديريه بلا ماتقطعيه باش مايطلقش الحرارة انا هنا درت فلفل مرحي ..2بصلة حجم متوسط مسكرفجةنصف ملعقة كبيرة كمون ابيض ..نصف ملعقة كبيرة عرق اصفر (الكركم)نصف ملعقة كبيرة عكري.نصف ملعقة كبيرة كسبر.فلفل اسود قرصة...نصف ملعقة كبيرة طوماطيش مصبرة8-6فصوص ثوم حسب حجم الثوم لي عندك .قليهم في الزيت مع الدجاج.. مليح مليحديري ماء لي كنتي غليتيه من قبل مليح باش يسرع عملية النضج حتان تغمي كامل هداك الدجاج غير يتغطى الدجاج بالماء حبسي ماتزيديش فوقو لوكان سنتيم..اومبعدا ترمي الزيتون لي كنتي قطعتيه دوائر ...تسكري الكيكوت وتخليه على نار هادية حتان تعرفي الدجاج تاعك لحق نص طياب تفتحي تعاودي ترمي الحمص هاد المرة اذا كان ماشي حمص معلب واذا معلب ارميه مع الارز في الاخير عاودي سكري حتى يطيب الدجاج فرغيه ومن بعد ارمي الارز تاعك وكيلي المرق تاعك كل كاسين مرق احسبيلهم كاس ارز وعاودي اغلقي الكيكوت مليح وحطيه على نار هادية وخليه ...ضرك راهو الارز تاعك يطيب على راحتو ارجعي لدجاج او لحم الخروف تاعك هنا عندك الحرية تحبي تقليه تحبي ديريه في الفور تحبي تشويه في الشواية حسب لي عندك ...انا سييتهم كامل هايلين وكاين فقط وحد العفسة كي تكملي الدجاج غطيه مليح وباش يرجع ليه هداك البخار ويقعد هشيش ماشي ترميه وتخليه يبيسلك يولي عظمانا هنا مادرتو والو...ضرك نتي بعد ماكملتي اللحم روحي تشوفي الارز تاعك اذا طاب فرغيه في الصحن وحطي فوقو الدجاج تحبي تخليه هكا تحبي ديريلو زيتون بيض مسلوق عندك حرية الاختيار في التزيينوبصحتكم