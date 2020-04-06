السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر 500€ PAYSERA مقابل 203 دج للأورو والسعر ثابت
الاولوية لمن ياخد المبلغ كاملا ب 200 دج للاورو
المصدر: مواقع بيع الخدمات
يكتب إسم العضوية +عضوية المشتري+إسم المنتدى
ويرفع الى المحادثة
لا عمولة في الإرسال
الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة او من مركز البريد
أقل مبلغ للبيع 20€
مدة الحجز للمشتري 12ساعة
-ممنوع رفع وصل العملية أو إثبات الدفع في موضوع البيع
يجب التقيد بقوانين القسم
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء
بعد الإرسال لكم يرجى منكم تأكيد الإستقبال داخل الموضوع
متوفر 500€ PAYSERA مقابل 203 دج للأورو والسعر ثابت
الاولوية لمن ياخد المبلغ كاملا ب 200 دج للاورو
المصدر: مواقع بيع الخدمات
يكتب إسم العضوية +عضوية المشتري+إسم المنتدى
ويرفع الى المحادثة
لا عمولة في الإرسال
الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة او من مركز البريد
أقل مبلغ للبيع 20€
مدة الحجز للمشتري 12ساعة
-ممنوع رفع وصل العملية أو إثبات الدفع في موضوع البيع
يجب التقيد بقوانين القسم
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء
بعد الإرسال لكم يرجى منكم تأكيد الإستقبال داخل الموضوع