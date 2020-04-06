لا عمولة في الإرسالالدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة او من مركز البريدأقل مبلغ للبيع 20€مدة الحجز للمشتري 12ساعة-ممنوع رفع وصل العملية أو إثبات الدفع في موضوع البيعيجب التقيد بقوانين القسم