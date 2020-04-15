عرض بيع متوفر 287€ PAYSERA مقابلCCP ب203 دج

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
ahmed90
المبلغ المتاح
287.00 أورو
سعر البيع
203.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
A

ahmed90

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
20 جوان 2010
المشاركات
245
النقاط
7
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر 287€ PAYSERA مقابل 203 دج للأورو والسعر ثابت
الاولوية لمن ياخد المبلغ كاملا
المصدر: مواقع بيع الخدمات
يكتب إسم العضوية +عضوية المشتري+إسم المنتدى
ويرفع الى المحادثة
payseraaa122.jpg
لا عمولة في الإرسال
الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة او من مركز البريد

أقل مبلغ للبيع 20€
مدة الحجز للمشتري 12ساعة
-ممنوع رفع وصل العملية أو إثبات الدفع في موضوع البيع
يجب التقيد بقوانين القسم

-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء

بعد الإرسال لكم يرجى منكم تأكيد الإستقبال داخل الموضوع
 
ALGERIA DZ

ALGERIA DZ

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
220
النقاط
507
العمر
21
محل الإقامة
ALGERIA
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى :
@Adam dz و @ALGERIA DZ

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق.....
 
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