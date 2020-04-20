أول دولة تعلن خلوها من فيروس كورونا

تتزايد أعداد المصابين حول العالم بفيروس كوورنا المستجد، على الرغم من الإجراءات الوقائية التي تتبعها الدول، إلا أن جزر كوك، أعلنت إنها أول دولة خالية من مصابي الفيروس، وذلك بعد أن جاءت نتائج جميع الفحوصات التي قامت بها سلبية.فقد أعلن أعلن رئيس الوزراء، هنري بونا، في بيان لها أن كوك لم تسجل أي حالات لفيروس كورونا سابقا، وكانت نتائج جميع الاختبارات سلبية حيث تم إجراء ما يقارب الـ900 اختبار على السكان.ولكن أين تقع جزيرة كوك، هي جزيرة ذات حكم ذاتي، تابعة لنيوزيلندا، في جنوب المحيط الهادي، وتضم 15 جزيرة ويبلغ عدد سكانها 17 ألف نسمة.أُطلق على هذه الجزر اسم جزر كوك نسبة إلى المستكشف جيمس كوك الذي يُعزى إليه اكتشاف كل من ساحل أستراليا الشرقي، ونيوزيلندا، عاصمتها هي أفارو، ويعتبر الدولار النيوزلندي العملة الرسمية المتداولة فيها إلى جانب دولار جزر الكوك.وبشأن إجراءات الوقاية التي قامت بها ضد فيروس كورونا، فقد فرضت قيودا في الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي، بعد أن بدأت نيوزيلندا الإبلاغ عن عشرات من حالات الإصابة بالفيروس، وألغت جميع التجمعات الكنسية وطالبت من جميع سكانها البقاء في منازلهم، وشددت على ضرورة التباعد الإجتماعي وتجنب التجماعات.ووذكرت الحكومة أن الكنائس في مختلف أنحاء البلاد ستفتح أبوابها اعتبارا من اليوم السبت، بينما ستفتح المدارس أبوابها مجددا اعتبارا من بعد غد الاثنين، وسيتعين على الطلاب ورواد الكنائس ممارسة التباعد الاجتماعي.