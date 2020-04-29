صور: أغرب الاختراعات في الزمن الماضي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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عجلة تعمل بالكهرباء ، قادرة على السيّر بسرعة 30 ميلا في الساعة ، اخترعها السيد بورفز وابنه.

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طلب تلميح تلقائي - تم اختراعه في عام 1955 بواسطة Russell E Oakes

أي عندما يريد الموظف الفندقي أن تعطيه مكافأة، فإنّه عندما يستدير محاولا الذهاب

تجد يد خلف ظهره مركّبة لتضع فيها نقودا لكسب رضى الموظف الذي يخدمك.

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أحذية البحر - التي اخترعها م. و. هولتون ، كان لهذه الأحذية البحرية مراوح بطّة.

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CAT MEOW MACHINE - هذا الجهاز الميكانيكي للقطط من اليابان عام 1963 يمكنه مواء عشر مرات في الدقيقة

مع إضاءة العينين في كل مرّة، كانت هذه الفكرة من أجل استخدام الجهاز لتخويف الجرذان والفئران.



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سيارة كل الأرضيات، كان هذا الوحش المليء بالعجلات عام 1936 عبارة عن سيارة لجميع التضاريس يمكنها أن

تنحدر إلى منحدرات تصل إلى 65 درجة في إنجلترا.



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كاميرا الصغيرة تلتقط صورة تلقائيًا عند الضغط على الزناد.



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هذا لعام 1876. تمّ تصميم الاختراع لإبقاء شعر الوجه بعيدًا عن الأكل والشرب

وحصل مخترعه على درع وبرأة الإختراع



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آلة الحلاقة الجماعية - وهي تعود للقرن التاسع عشر، يمكنها حلق عشرات الرجال في وقت واحد، أحد أسباب

فشلها التجاري هو أنّها لا تستطيع تغيير تحركاتها وفقًا لشكل الوجه.

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. إمبولسوريا - تم اختراع آلة سنة 1850 في إيطاليا من قبل كليمنتي ماسيرانو لاستخدام الطاقة الحيوانية على السكك الحديدية.

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البطارية الكهربائية (1800) - عمل فولتا الرائع

في القرن التاسع عشر ، لم يكن لدى الناس خطوط كهربائية مستمرّة تحمل

إمدادات مستمرة من الطاقة، لذا لم يكن إنتاج الكهرباء مُهمّة سهلة على الإطلاق آنذاك.

تغيّر هذا عندما اخترع المخترع الإيطالي اليساندرو فولتا أول بطارية على الإطلاق باستخدام أقراص الزنك والفضة الموضوعة

بدلاً من ذلك في شكل كومة أسطوانية، كانت البطارية قادرة على إنتاج شرارات متكررة وساعدت في تشغيل العديد من الأجهزة.

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الكمبيوتر (1822) - أول كمبيوتر ميكانيكي

أجهزة الكمبيوتر هي واحدة من أعظم الاختراعات البشرية دون شك، تمّ تصميم أجهزة الكمبيوتر في الماضي بشكل

أساسي لإجراء الحسابات الرياضية المعقّدة ، وقد تطوّرت إلى آلات يمكن استخدامها لرسم حركة النجوم والصخور في الفضاء مسبّقًا.

اخترع تشارلز باباج أول كمبيوتر ميكانيكي، لكنّه كان مختلف إلى حد كبير عما لدينا الآن.

استخدم الأجزاء المتحرّكة للقيام بالحسابات ووزن الأطنان، لهذا فإنّ الحواسيب الصغيرة التي نستخدمها اليوم هي نتيجة اختراعات مثل

الترانزستورات والدوائر المتكاملة.

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