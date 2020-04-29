البشير البشير
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منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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• مقال للدكتور مصطفى محمود : لماذا لا تحترم قنواتنا التلفزيونية رمضان ؟!
• لماذا يتحول رمضان إلى شهر ترفيهي بدلاً من شهر روحاني؟
• لست إماماً ولا شيخاً ولا داعية ( ويؤسفني أنني لم أنلْ ذلك الشرف الرفيع ) ولكني أفهم الآن لماذا كانت والدتي
تدير التلفاز ليواجه الحائط طوال شهر رمضان !
• مرت سنوات أخذتني دوامة الحياة وغفلت عن البحث عن جواب لسؤالي الطفولي حتى أراد الله أن تأتيني الإجابة
من رجل مُسِنّ غير متعلم في الركن الآخر من الكرة الأرضية ، وكان ذلك الرجل هو عامل أمريكي في محطة بنزين اعتدت دخولها
لشراء قهوة أثناء ملء السيارة بالوقود في طريق عملي !
• في اليوم الذي يسبق عيد ميلاد المسيح دخلت لشراء القهوة وكنت حديث العهد بقوانين أمريكا فسألته : لماذا تضع أقفالا
على هذه الثلاجة؟؟ فأجابني " هذه ثلاجة الخمور وقوانين الولاية تمنع بيع الخمور قي ليلة يوم ميلاد المسيح " !
• نظرت إليه مندهشا وسألته : أليست أمريكا دولة علمانية ؟ لماذا تتدخل الدولة في شيء مثل هذا ؟ فقال الرجل : " الإحترام..
يجب على الجميع احترام ميلاد المسيح وعدم شرب الخمر في ذلك اليوم حتى وإن لم تكن متديناً .. إذا فقد المجتمع الاحترام فقدنا كل شيء" !
• الاحترام ( ! ) ظلت هذه الكلمة تدور في ذهني لأيام وأيام بعد ذاك اليوم ، فالخمر غير محرمة عن الكثير من المسيحيين في أمريكا
ولكن المسألة ليست مسألة حلال أو حرام .. إنها مسألة احترام .. فهم ينظرون ليوم مولد المسيح كضيف يزورهم كل سنة ليذكرهم
بميلاد سيدنا عيسى عليه السلام ، وليس من الاحترام السكر في معية ذلك الضيف!
• أتمنى أن نحترم ضيفنا الذي يزورنا مرة في السنة ، شهر رمضان ، ونعرف ماذا نقدم لمشاهدينا في حضرة ضيفنا العزيز
ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ( وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ) !
• نحن على قناعة أن معظم القنوات التلفزيونية قامت بنزع كلمة ( الاحترام ) من قاموسها وحلت ( التجارة ) محلها ، فهل علينا
نحن أن نتحلى بقليل من الاحترام لهذا الشهر الكريم ونقلب شاشات تلفزيوناتنا إلى الحائط ؟!
• منقول ( بتصرف ) عن مقال للدكتور مصطفى محمود .
الفيديو لسليمان البخليلي يُلقي فيه هذا المقال:
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في أمان الله
*=*=*=*=*=*=*=**=*
• مقال للدكتور مصطفى محمود : لماذا لا تحترم قنواتنا التلفزيونية رمضان ؟!
• لماذا يتحول رمضان إلى شهر ترفيهي بدلاً من شهر روحاني؟
• لست إماماً ولا شيخاً ولا داعية ( ويؤسفني أنني لم أنلْ ذلك الشرف الرفيع ) ولكني أفهم الآن لماذا كانت والدتي
تدير التلفاز ليواجه الحائط طوال شهر رمضان !
• مرت سنوات أخذتني دوامة الحياة وغفلت عن البحث عن جواب لسؤالي الطفولي حتى أراد الله أن تأتيني الإجابة
من رجل مُسِنّ غير متعلم في الركن الآخر من الكرة الأرضية ، وكان ذلك الرجل هو عامل أمريكي في محطة بنزين اعتدت دخولها
لشراء قهوة أثناء ملء السيارة بالوقود في طريق عملي !
• في اليوم الذي يسبق عيد ميلاد المسيح دخلت لشراء القهوة وكنت حديث العهد بقوانين أمريكا فسألته : لماذا تضع أقفالا
على هذه الثلاجة؟؟ فأجابني " هذه ثلاجة الخمور وقوانين الولاية تمنع بيع الخمور قي ليلة يوم ميلاد المسيح " !
• نظرت إليه مندهشا وسألته : أليست أمريكا دولة علمانية ؟ لماذا تتدخل الدولة في شيء مثل هذا ؟ فقال الرجل : " الإحترام..
يجب على الجميع احترام ميلاد المسيح وعدم شرب الخمر في ذلك اليوم حتى وإن لم تكن متديناً .. إذا فقد المجتمع الاحترام فقدنا كل شيء" !
• الاحترام ( ! ) ظلت هذه الكلمة تدور في ذهني لأيام وأيام بعد ذاك اليوم ، فالخمر غير محرمة عن الكثير من المسيحيين في أمريكا
ولكن المسألة ليست مسألة حلال أو حرام .. إنها مسألة احترام .. فهم ينظرون ليوم مولد المسيح كضيف يزورهم كل سنة ليذكرهم
بميلاد سيدنا عيسى عليه السلام ، وليس من الاحترام السكر في معية ذلك الضيف!
• أتمنى أن نحترم ضيفنا الذي يزورنا مرة في السنة ، شهر رمضان ، ونعرف ماذا نقدم لمشاهدينا في حضرة ضيفنا العزيز
ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ( وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ) !
• نحن على قناعة أن معظم القنوات التلفزيونية قامت بنزع كلمة ( الاحترام ) من قاموسها وحلت ( التجارة ) محلها ، فهل علينا
نحن أن نتحلى بقليل من الاحترام لهذا الشهر الكريم ونقلب شاشات تلفزيوناتنا إلى الحائط ؟!
• منقول ( بتصرف ) عن مقال للدكتور مصطفى محمود .
الفيديو لسليمان البخليلي يُلقي فيه هذا المقال:
***************************
******
في أمان الله