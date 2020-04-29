تعرف على ولاية جزائرية و على أكلتها المفضلة ـ الجلفة ـ

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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- 7 أفريل 2015
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بسم الله
احبتي اليوم سأعرفكم على ولاية الجلفة
و اعرفكم على اهم أكلاتها
على ان يكون الموضوع مستمر بكم
و كل واحد يعرفنا على ولاية جديدة
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ولاية الجلفة...17
_موضوع وتحقيق جميل عن ولاية الجلفة وهنالك أشياء أول مرة أعرفها عن الولاية التي يتذكرها الجميع في عيد الأضحى فقط للأسف
الجلفة هي الولاية الوحيدة التي لها أكبر عدد من الحدود مع الولايات (09 ولايات)
الجلفة هي الولاية الوحيدة التي يمكنك أن تسافر منها الى أكثر من 20 ولاية في اقل من 04 ساعات
الجلفة هي أكبر ولاية يمكنها أن تتفوّق وطنيا في الصناعة الغذائية
الجلفة هي الولاية المرشحة لتكون الثانية بعد العاصمة ديمغرافيا في 2029 مع العلم أن تعداد سكانها حاليا أكثر من 1.6 مليون نسمة
الجلفة هي الولاية الوحيدة التي يمكنها أن تتفوّق وطنيا في انتاج الأحذية الفاخرة حيث تعد الأولى وطنيا من حيث عدد رؤوس الماعز ... و الاحذية الفاخرة تصنع من جلود الماعز نظرا لقوّتها وخفتها !!
الجلفة هي الولاية الوحيدة التي يمكنها أن تتفوّق وطنيا في انتاج الأسمدة المحولة من فضلات الجلود كما أنها هي الولاية التي تموّل مصنع الأحذية بتلمسان بكل انواع الجلود الفاخرة المدبوغة
الجلفة هي الولاية التي عرفت قيمتها فرنسا فوضعت فيها مطارا مدنيا ومحطّة للقطار ... و فقدنا هذه المكتسبات في الجزائر الحُرّة !!
الجلفة هي الولاية التي اكتشفت فيها فرنسا أحسن محاجر للمادة الأولية للإسمنت بعين الإبل وكان مصنع الإسمنت فيها مرشّحا للقضاء على الإستيراد وانتاج 03 ملايين طن اسمنت سنويا و 3000 منصب عمل مباشر ... ولكن !!
الجلفة هي الولاية الأولى وطنيا في انتاج فاكهة البرقوق المشمش و الرمان
الجلفة هي الولاية الأولى وطنيا من حيث عدد رؤوس الأغنام ولكن لا يوجد فيها ملحقة للمعهد الوطني للطب البيطري !!
خيول الجلفة هي الوحيدة التي مدحها الأمير عبد القادر ... و مركز تناسل الخيول بالزعفران مازال الى اليوم مجرّد حبر على ورق !!
هي الولاية الأولى وطنيا في انتاج الحليب من غير مصدر الأبقار
زيت الزيتون دار الضياف من بساتين حاسي بحبح أحسن نوعية على مستوى الوطني
الجلفة هي الولاية الأولى وطنيا في انتاج اللحوم الحمراء
الجلفة هي الولاية الأولى وطنيا من حيث انتاج الصوف ... المادة الأولية لصناعة النسيج
يجب إعادة الإعتبار لهذه الولاية المنسية
الجلفة هي اهل العربية
اهل الكرم و الجود و الطيب
و التدين و البساطة
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بعض الأكلات الشعبية في الجلفة
أهم الاطباق او الاكلات هو
الطعام او الكسكس
الملفوم
الرفيس
المطلوع
سؤال لأهلنا في الجلفة
ماهي الأكلة التي توجد في الجلفة
او علامة مسجلة للجلفة دون غيرها من الولايات
احبتي اليوم سأعرفكم على ولاية الجلفة
و اعرفكم على اهم أكلاتها
على ان يكون الموضوع مستمر بكم
و كل واحد يعرفنا على ولاية جديدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولاية الجلفة...17
_موضوع وتحقيق جميل عن ولاية الجلفة وهنالك أشياء أول مرة أعرفها عن الولاية التي يتذكرها الجميع في عيد الأضحى فقط للأسف
الجلفة هي الولاية الوحيدة التي لها أكبر عدد من الحدود مع الولايات (09 ولايات)
الجلفة هي الولاية الوحيدة التي يمكنك أن تسافر منها الى أكثر من 20 ولاية في اقل من 04 ساعات
الجلفة هي أكبر ولاية يمكنها أن تتفوّق وطنيا في الصناعة الغذائية
الجلفة هي الولاية المرشحة لتكون الثانية بعد العاصمة ديمغرافيا في 2029 مع العلم أن تعداد سكانها حاليا أكثر من 1.6 مليون نسمة
الجلفة هي الولاية الوحيدة التي يمكنها أن تتفوّق وطنيا في انتاج الأحذية الفاخرة حيث تعد الأولى وطنيا من حيث عدد رؤوس الماعز ... و الاحذية الفاخرة تصنع من جلود الماعز نظرا لقوّتها وخفتها !!
الجلفة هي الولاية الوحيدة التي يمكنها أن تتفوّق وطنيا في انتاج الأسمدة المحولة من فضلات الجلود كما أنها هي الولاية التي تموّل مصنع الأحذية بتلمسان بكل انواع الجلود الفاخرة المدبوغة
الجلفة هي الولاية التي عرفت قيمتها فرنسا فوضعت فيها مطارا مدنيا ومحطّة للقطار ... و فقدنا هذه المكتسبات في الجزائر الحُرّة !!
الجلفة هي الولاية التي اكتشفت فيها فرنسا أحسن محاجر للمادة الأولية للإسمنت بعين الإبل وكان مصنع الإسمنت فيها مرشّحا للقضاء على الإستيراد وانتاج 03 ملايين طن اسمنت سنويا و 3000 منصب عمل مباشر ... ولكن !!
الجلفة هي الولاية الأولى وطنيا في انتاج فاكهة البرقوق المشمش و الرمان
الجلفة هي الولاية الأولى وطنيا من حيث عدد رؤوس الأغنام ولكن لا يوجد فيها ملحقة للمعهد الوطني للطب البيطري !!
خيول الجلفة هي الوحيدة التي مدحها الأمير عبد القادر ... و مركز تناسل الخيول بالزعفران مازال الى اليوم مجرّد حبر على ورق !!
هي الولاية الأولى وطنيا في انتاج الحليب من غير مصدر الأبقار
زيت الزيتون دار الضياف من بساتين حاسي بحبح أحسن نوعية على مستوى الوطني
الجلفة هي الولاية الأولى وطنيا في انتاج اللحوم الحمراء
الجلفة هي الولاية الأولى وطنيا من حيث انتاج الصوف ... المادة الأولية لصناعة النسيج
يجب إعادة الإعتبار لهذه الولاية المنسية
الجلفة هي اهل العربية
اهل الكرم و الجود و الطيب
و التدين و البساطة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعض الأكلات الشعبية في الجلفة
أهم الاطباق او الاكلات هو
الطعام او الكسكس
الملفوم
الرفيس
المطلوع
سؤال لأهلنا في الجلفة
ماهي الأكلة التي توجد في الجلفة
او علامة مسجلة للجلفة دون غيرها من الولايات