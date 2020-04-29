تعرف على ولاية جزائرية و على أكلتها المفضلة ـ الجلفة ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولاية الجلفة...17_موضوع وتحقيق جميل عن ولاية الجلفة وهنالك أشياء أول مرة أعرفها عن الولاية التي يتذكرها الجميع في عيد الأضحى فقط للأسفالجلفة هي الولاية الوحيدة التي لها أكبر عدد من الحدود مع الولايات (09 ولايات)الجلفة هي الولاية الوحيدة التي يمكنك أن تسافر منها الى أكثر من 20 ولاية في اقل من 04 ساعاتالجلفة هي أكبر ولاية يمكنها أن تتفوّق وطنيا في الصناعة الغذائيةالجلفة هي الولاية المرشحة لتكون الثانية بعد العاصمة ديمغرافيا في 2029 مع العلم أن تعداد سكانها حاليا أكثر من 1.6 مليون نسمةالجلفة هي الولاية الوحيدة التي يمكنها أن تتفوّق وطنيا في انتاج الأحذية الفاخرة حيث تعد الأولى وطنيا من حيث عدد رؤوس الماعز ... و الاحذية الفاخرة تصنع من جلود الماعز نظرا لقوّتها وخفتها !!الجلفة هي الولاية الوحيدة التي يمكنها أن تتفوّق وطنيا في انتاج الأسمدة المحولة من فضلات الجلود كما أنها هي الولاية التي تموّل مصنع الأحذية بتلمسان بكل انواع الجلود الفاخرة المدبوغةالجلفة هي الولاية التي عرفت قيمتها فرنسا فوضعت فيها مطارا مدنيا ومحطّة للقطار ... و فقدنا هذه المكتسبات في الجزائر الحُرّة !!الجلفة هي الولاية التي اكتشفت فيها فرنسا أحسن محاجر للمادة الأولية للإسمنت بعين الإبل وكان مصنع الإسمنت فيها مرشّحا للقضاء على الإستيراد وانتاج 03 ملايين طن اسمنت سنويا و 3000 منصب عمل مباشر ... ولكن !!الجلفة هي الولاية الأولى وطنيا في انتاج فاكهة البرقوق المشمش و الرمانالجلفة هي الولاية الأولى وطنيا من حيث عدد رؤوس الأغنام ولكن لا يوجد فيها ملحقة للمعهد الوطني للطب البيطري !!خيول الجلفة هي الوحيدة التي مدحها الأمير عبد القادر ... و مركز تناسل الخيول بالزعفران مازال الى اليوم مجرّد حبر على ورق !!هي الولاية الأولى وطنيا في انتاج الحليب من غير مصدر الأبقارزيت الزيتون دار الضياف من بساتين حاسي بحبح أحسن نوعية على مستوى الوطنيالجلفة هي الولاية الأولى وطنيا في انتاج اللحوم الحمراءالجلفة هي الولاية الأولى وطنيا من حيث انتاج الصوف ... المادة الأولية لصناعة النسيجيجب إعادة الإعتبار لهذه الولاية المنسيةالجلفة هي اهل العربيةاهل الكرم و الجود و الطيبو التدين و البساطةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعض الأكلات الشعبية في الجلفةأهم الاطباق او الاكلات هوالطعام او الكسكسالملفومالرفيسالمطلوعسؤال لأهلنا في الجلفةماهي الأكلة التي توجد في الجلفةاو علامة مسجلة للجلفة دون غيرها من الولايات​