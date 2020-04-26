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:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
- إنضم
- 27 جويلية 2018
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- من قلب الاحزان
- الجنس
- أنثى
رواد المنتدى الاعزاء
اهلا وسهلا بكم
كما تعودنا في كل شهر فضيل
نتشارك اجمل ما اعددناه
من اطباق
الشهية والبسيطة
هنااا
سنقيم مسابقة
اجمل مائدة رمضانية
طريقة سير المسابقة:
تصوير الاطباق المحضر لمائدة غداء رمضان
ومشاركتها في موضوع منفصل تحت عنوان
مشاركتى في مسابقة اجمل سفرة رمضانية
شروطها:
١_ ان يتم تصوير الاطباق كل على حدى
2_كتابة اسم العضو او العضوة على الصور
3_اى مشاركة مشكوك فيها لا تلغى المشاركة
4_ان يحتوى الموضوع على الاقل على 4 صور
مدة المسابقة :
ستكون المسابقة اسبوعية بحيث يمكن لكل عضو
وضع مشاركة واحدة خلال الاسبوع
والفائز اوالفائزة في كل اسبوع
تتحصل او يتحصل على الوسام
الاتى :
لا تنسووو مشاركتنا اطباقكم
مهما كانت بسيطة
فاجمل الاشياء
ابسطها
نسأل الله لنا ولكم
ان يتقبل صيامنا وقيامنا
وان نكون من المغفور لهم في هذا الشهر الفضيل
مسابقة اجمل مائدة رمضانية
تنتظر مشاركتكم
السابقة تحت اشراف:
@السلطانة
@سكون الفجر
@ملكة زوجى
@خيرة جانت
@السلطانة
@سكون الفجر
@ملكة زوجى
@خيرة جانت