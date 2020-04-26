رواد المنتدى الاعزاء

اهلا وسهلا بكم



كما تعودنا في كل شهر فضيل

نتشارك اجمل ما اعددناه

من اطباق

الشهية والبسيطة







هنااا

سنقيم مسابقة





اجمل مائدة رمضانية

طريقة سير المسابقة:

تصوير الاطباق المحضر لمائدة غداء رمضان

ومشاركتها في موضوع منفصل تحت عنوان







مشاركتى في مسابقة اجمل سفرة رمضانية



١_ ان يتم تصوير الاطباق كل على حدى

2_كتابة اسم العضو او العضوة على الصور

3_اى مشاركة مشكوك فيها لا تلغى المشاركة

4_ان يحتوى الموضوع على الاقل على 4 صور



شروطها:١_ ان يتم تصوير الاطباق كل على حدى2_كتابة اسم العضو او العضوة على الصور3_اى مشاركة مشكوك فيها لا تلغى المشاركة4_ان يحتوى الموضوع على الاقل على 4 صور

مدة المسابقة :

ستكون المسابقة اسبوعية بحيث يمكن لكل عضو

وضع مشاركة واحدة خلال الاسبوع



تتحصل او يتحصل على الوسام

الاتى :



والفائز اوالفائزة في كل اسبوعتتحصل او يتحصل على الوسامالاتى :

لا تنسووو مشاركتنا اطباقكم

مهما كانت بسيطة

فاجمل الاشياء

ابسطها

نسأل الله لنا ولكم

ان يتقبل صيامنا وقيامنا

وان نكون من المغفور لهم في هذا الشهر الفضيل