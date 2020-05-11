الأقارب عقارب !

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

كم تفضل الله علينا نحن عباده عندما جعل بيننا التعارف.. روابط الدم و النسب ...يجعل لنا عند غيرنا حقوق ولغيرنا عندنا أخرى لنسعد ببعضنا سعادة تزيد من سعينا و تكسبنا مزيد ثواب تخفف عنا

انه لمن الجميل ان ترى في كل علاقة ذلك فتبادر اغتنامها صابرا على ماوجب ان يصحبها طالما نحن في الدنيا

وانه لمن القبيح جدا ان ترى في كل علاقة الاوهام التي لا حقيقة لها سوي في جمجتك الفارغة الكل يحاول استغلالك استنزافك الكل يسومك السم كأنهم عقارب في حين يستنزف منك المصل !

قلتها من قبل و سأعيدها دائما ان كنت ترى أن أقاربك عقارب وجب ان تسوم أولا سمك !

جميعنا دون استثناء نخطأ في حق غيرنا لكن أعذارنا جاهزة لنا غائبة لغيرنا نرى بأحقية أن يتجاوز عن أخطائنا طالما اننا نحسن كذلك لكن لا نرى أحقية ذلك لغيرنا غيرنا يجب أن يتخلص من آدميته لكي نرضى يجب ان يحسن و يحسن فان توقف فضلا علي ان يسيء ننتفض و نكفر يا لجحدنا !