هذه هي معدلات الانتقال بعد توقيف الموسم الدراسي

كشفت نقابات التربية، الأمس يوم الاثنين، عقب لقائها بوزير القطاع محمد واجعوط، أنه تم الفصل في مسألة معدلات الانتقال بالنسبة للطور الابتدائي وسيكون 4.5/10 فيما سيتم احتسابه بالنسبة للطورين الثانوي والمتوسط 9/10.

وقالت النقابات، انها تثمن تأجيل امتحانات البكالوريا إلى الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر وتأجيل امتحان شهادة التعليم المتوسط إلى الأسبوع الثاني منه، فيما تم إلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي.

ونقلت النقابات، أن وزير التربية الوطنية، قد اكد أن الدروس التي تم تقديمها لفائدة التلاميذ عن بعد، ليست معنية بالامتحانات، مشيرا إلى ضرورة عودة التلاميذ للمراجعة والتهيئة نهاية شهر أوت. واقترحت النقابات تقليص العطل خلال الموسم الدراسي المقبل، الذي سينطلق شهر أكتوبر المقبل.

