اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,015
النقاط
1,411
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أكثروا من الصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم ،نور جمعتك بسورة الكهف ،ساعة الإجابة اجعل لها من دعائك أوفر الحظ والنصيب ،اجتمع في هذه الجمعة فضلان :
جمعة ومن شهر رمضان وللصائم دعوة لاترد لاتنسوا أنفسكم ووالديكم وأبناءكم واحبابكم وابنائكم ومرضاكم وموتاكم وإخوانكم المسلمين المستضعفين في كل مكان دعائكم
سيستجيب الله لك ولو بعد حين، وعد من الله جل جلاله أن يستجيب (فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه ) دعاؤهم كان سبب نجاتهم من كربات يوم القيامة، فكيف لايكون سببا في كشف كربات الدنيا
،،
استنزلوا رحمة الله وعطاياه، بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ،من أفضل الأعمال ليلة الجمعة ويوم الجمعة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها بعشرا ،
والصلاة الواحدة بعشرة ،والعشرة بمائة والمائة بألف والألف بعشرة ألاف ،وفي ذلك فليتنافس المتنافسون..صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم :
اللهم صل وسلم وبارك على محمد أو
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ،كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ،كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد.
 
البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
2,848
النقاط
611
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
صلّى الله عليه وسلّم
بارك الله فيك واحسن اليك خيرا في الدنيا والآخرة ان شاء الله
مشكورة على هذا الخير المبارك
 
اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,015
النقاط
1,411
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
قال البشير البشير:
صلّى الله عليه وسلّم
بارك الله فيك واحسن اليك خيرا في الدنيا والآخرة ان شاء الله
مشكورة على هذا الخير المبارك
إضغط للتوسيع...
وفيك بارك الله
ولك بالمثل وأكثر
العفو
جزاك الله خيرا وربي يسعدك سعادة الدارين
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top