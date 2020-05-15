اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أكثروا من الصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم ،نور جمعتك بسورة الكهف ،ساعة الإجابة اجعل لها من دعائك أوفر الحظ والنصيب ،اجتمع في هذه الجمعة فضلان :

جمعة ومن شهر رمضان وللصائم دعوة لاترد لاتنسوا أنفسكم ووالديكم وأبناءكم واحبابكم وابنائكم ومرضاكم وموتاكم وإخوانكم المسلمين المستضعفين في كل مكان دعائكم

سيستجيب الله لك ولو بعد حين،

وعد من الله جل جلاله أن يستجيب (فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه ) دعاؤهم كان سبب نجاتهم من كربات يوم القيامة، فكيف لايكون سببا في كشف كربات الدنيا

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استنزلوا رحمة الله وعطاياه، بالصلاة عليه

صلى الله عليه وسلم

،من أفضل الأعمال ليلة الجمعة ويوم الجمعة كثرة الصلاة على النبي

صلى الله عليه وسلم

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها بعشرا ،

والصلاة الواحدة بعشرة ،والعشرة بمائة والمائة بألف والألف بعشرة ألاف ،

وفي ذلك فليتنافس المتنافسون..

صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم :

اللهم صل وسلم وبارك على محمد

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