الصلاة على النبي

\u0627\u0644\u0644\u0647\u0645 \u0635\u0644\u064a \u0639\u0644\u0649 \u0645\u062d\u0645\u062f \u0648 \u0622\u0644 \u0645\u062d\u0645\u062f \u0643\u0645\u0627 \u0635\u0644\u064a\u062a \u0639\u0644\u0649 \u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u064a\u0645 \u0648 \u0639\u0644\u0649 \u0622\u0644 \u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u064a\u0645 \u0625\u0646\u0643 \u062d\u0645\u064a\u062f \u0645\u062c\u064a\u062f \u0648 \u0628\u0627\u0631\u0643 \u0639\u0644\u0649 \u0645\u062d\u0645\u062f \u0648 \u0622\u0644 \u0645\u062d\u0645\u062f \u0643\u0645\u0627 \u0628\u0627\u0631\u0643\u062a \u0639\u0644\u0649 \u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u064a\u0645 \u0648 \u0639\u0644\u0649 \u0622\u0644 \u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u064a\u0645 \u0625\u0646\u0643 \u062d\u0645\u064a\u062f \u0645\u062c\u064a\u062f \ud83d\udc97