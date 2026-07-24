الصلاة على النبي

اللهم صلي على محمد و آل محمد كما صليت على ابراهيم و على آل ابراهيم إنك حميد مجيد و بارك على محمد و آل محمد كما باركت على ابراهيم و على آل ابراهيم إنك حميد مجيد 💗
 
إضغط للتوسيع...

المواضيع المشابهة

عبد العليم عثماني
حكم البدع في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
المشاركات
6
المشاهدات
458
فادي محمد
فادي محمد
إلياس
معنى الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم
المشاركات
4
المشاهدات
600
إلياس
إلياس
إلياس
من فوائد الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم
المشاركات
6
المشاهدات
562
إلياس
إلياس
طمطومة مصطفى
الصلاة على الرسول
المشاركات
6
المشاهدات
432
أم إسراء
أم إسراء
إلياس
خوف النهاية
المشاركات
2
المشاهدات
229
إلياس
إلياس
العودة
Top Bottom