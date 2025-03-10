ضيفة العدد الثالث للخيمة الرمضانية *Soumia hadj mohammed

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صحا فطوركم وصحوركم احبتنا في اللمة الغالية
في العدد الثالث من سلسلة الاستضافات نتشرف بحضور احدى بنات اللمة المخلصات
و المبدعات و الموهوبات و ما اكثرهن في سماء اللمة
ضيفة هذا العدد مثقفة و فنانة صاحبة مواضيع حصرية كثيرة خاصة في مجال الاشغال اليدوية
و صاحبة ردود دقيقة و رؤية ثاقبة و فراسة مميزة مدافعة جيدة عن افكارها
في مجال الطبخ رائدة من رائدات اللمة كيف لا و هي تتقن شتى مجالاته و تتفنن فيه و كل مرة ترفع لنا صورا مبهرة تؤكد اتقانها لهذا الفن و تمكنها فيه
في مجال التصوير هي محترفة و ذوقها متميز و مميز و ألبوماتها و إلتقاطاتها تتحدث عنها
متدينة و خلوقة ربما تغضب بسرعة لكن فطرتها السليمة جعلتها محبوبة الجميع و محترمة من الجميع
رحبوا معي بالأخت
@Soumia hadj mohammed
ضيفة عزيزة في الخيمة الرمضانية
حتى نعرفها بشكل ادق و نعرف عنها ما لم نعرفه
إليكم الخط
صحا فطوركم وصحوركم احبتنا في اللمة الغالية
في العدد الثالث من سلسلة الاستضافات نتشرف بحضور احدى بنات اللمة المخلصات
و المبدعات و الموهوبات و ما اكثرهن في سماء اللمة
ضيفة هذا العدد مثقفة و فنانة صاحبة مواضيع حصرية كثيرة خاصة في مجال الاشغال اليدوية
و صاحبة ردود دقيقة و رؤية ثاقبة و فراسة مميزة مدافعة جيدة عن افكارها
في مجال الطبخ رائدة من رائدات اللمة كيف لا و هي تتقن شتى مجالاته و تتفنن فيه و كل مرة ترفع لنا صورا مبهرة تؤكد اتقانها لهذا الفن و تمكنها فيه
في مجال التصوير هي محترفة و ذوقها متميز و مميز و ألبوماتها و إلتقاطاتها تتحدث عنها
متدينة و خلوقة ربما تغضب بسرعة لكن فطرتها السليمة جعلتها محبوبة الجميع و محترمة من الجميع
رحبوا معي بالأخت
@Soumia hadj mohammed
ضيفة عزيزة في الخيمة الرمضانية
حتى نعرفها بشكل ادق و نعرف عنها ما لم نعرفه
إليكم الخط