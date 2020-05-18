أي بني ...

إ ن الحياة وجدت فقط من أجل من يواجهون صعابها . أما الذين تعودوا مخاطبتها بلغة الاستسلام، فلا تلتفت إليهم ولا تتوقف أبدا عند مجالسهم، بل يكفي أن تلوح بيدك وأنت تشق طريق التحدي قائلا: "ســلام ".