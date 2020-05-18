سعد606
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
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- تقرت ولاية ورقلة
- الجنس
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أي بني ...
إن الحياة وجدت فقط من أجل من يواجهون صعابها. أما الذين تعودوا مخاطبتها بلغة الاستسلام، فلا تلتفت إليهم ولا تتوقف أبدا عند مجالسهم، بل يكفي أن تلوح بيدك وأنت تشق طريق التحدي قائلا: "ســلام".
إن الحياة وجدت فقط من أجل من يواجهون صعابها. أما الذين تعودوا مخاطبتها بلغة الاستسلام، فلا تلتفت إليهم ولا تتوقف أبدا عند مجالسهم، بل يكفي أن تلوح بيدك وأنت تشق طريق التحدي قائلا: "ســلام".