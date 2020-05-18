أي بني

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
370
النقاط
21
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
أي بني ...
إن الحياة وجدت فقط من أجل من يواجهون صعابها. أما الذين تعودوا مخاطبتها بلغة الاستسلام، فلا تلتفت إليهم ولا تتوقف أبدا عند مجالسهم، بل يكفي أن تلوح بيدك وأنت تشق طريق التحدي قائلا: "ســلام".
 
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