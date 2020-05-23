السلام عليكم و رحمة الله و بركاته--أنا أبحث عن أحواض بلاستيكية كبيرة للزراعة كمثال تشبه تلك في الصورة أو ممكن أكبر منها .. لا يهم إن كانت مستعملة، فقط يجب أن تكون قوية و مازالت صالحة للإستعمال .. أحتاج حتى 20 حوض و أكثر--أرجو أن تدلوني من أين يمكن إقتناء مثل هذه الأحواض .. لكم شكري مسبقا