rycerz
:: عضو فعّال ::
- إنضم
- 26 سبتمبر 2014
- المشاركات
- 1,711
- النقاط
- 71
- محل الإقامة
- แวนคูเวอร์
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
--
أنا أبحث عن أحواض بلاستيكية كبيرة للزراعة كمثال تشبه تلك في الصورة أو ممكن أكبر منها .. لا يهم إن كانت مستعملة، فقط يجب أن تكون قوية و مازالت صالحة للإستعمال .. أحتاج حتى 20 حوض و أكثر
--
أرجو أن تدلوني من أين يمكن إقتناء مثل هذه الأحواض .. لكم شكري مسبقا
--
أنا أبحث عن أحواض بلاستيكية كبيرة للزراعة كمثال تشبه تلك في الصورة أو ممكن أكبر منها .. لا يهم إن كانت مستعملة، فقط يجب أن تكون قوية و مازالت صالحة للإستعمال .. أحتاج حتى 20 حوض و أكثر
--
أرجو أن تدلوني من أين يمكن إقتناء مثل هذه الأحواض .. لكم شكري مسبقا