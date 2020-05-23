بدون إجابة أين يمكن أن أجد احواض مثل هذه

rycerz

rycerz

:: عضو فعّال ::
إنضم
26 سبتمبر 2014
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الجنس
ذكر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
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أنا أبحث عن أحواض بلاستيكية كبيرة للزراعة كمثال تشبه تلك في الصورة أو ممكن أكبر منها .. لا يهم إن كانت مستعملة، فقط يجب أن تكون قوية و مازالت صالحة للإستعمال .. أحتاج حتى 20 حوض و أكثر
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أرجو أن تدلوني من أين يمكن إقتناء مثل هذه الأحواض .. لكم شكري مسبقا

 
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