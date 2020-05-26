الإمامُ ابنُ باز رَحِمهُ الله

*(05) المشروع أن يبدأ بقضاء رمضان قبل صيام الست:

مجموع الفتاوى والمقالات (15/ 393). مجموع الفتاوى والمقالات (15/ 393).

) من عليه صيام أيام من رمضان ورغب في صيام ست من شوال، وأراد صيامها قبل أن يقضي ماعليه على اعتبار أن أيام رمضان يمكن قضاؤها في أي وقت، أما الست من شوال فهي خاصة بشهر شوال؟أرجو إفادتي أثابكم الله.) المشروع أن يبدأ بالقضاء قبل صيام الست؛ لأن الرسولﷺ قال: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال))*[1].وإذا صامها قبل القضاء لم يحصل إتباعها رمضان،بل يكون صامها قبل بعضه، ولأن الفرض أهم فكان أولى بالتقديم.﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏[1] رواه مسلم في (الصيام) باب استحباب صوم ستة أيام من شوال برقم 1164.• نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب فضيلة الشيخ محمد المسند ج2 ص 166،• وفي مجلة (الفرقان) العدد 106 لشهر شوال 1419هـ.