Ma$Ter
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حكم صيام الست من شوال قبل القضاء
س : هل يجوز صيام ستة من شوال قبل صيام ما علينا من قضاء رمضان؟
ج : قد اختلف العلماء في ذلك، والصواب أن المشروع تقديم القضاء على صوم الست وغيرها من صيام النفل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستّاً من شوال كان كصيام الدهر " خرجه مسلم في صحيحه .
ومن قدم الست على القضاء لم يتبعها رمضان، وإنما أتبعها بعض رمضان، ولأن القضاء فرض، وصيام الست تطوع، والفرض أولى بالاهتمام والعناية . وبالله التوفيق .
[ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ : عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - الجزء 15 ص 392 ] .
س : هل يجوز صيام ستة من شوال قبل صيام ما علينا من قضاء رمضان؟
ج : قد اختلف العلماء في ذلك، والصواب أن المشروع تقديم القضاء على صوم الست وغيرها من صيام النفل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستّاً من شوال كان كصيام الدهر " خرجه مسلم في صحيحه .
ومن قدم الست على القضاء لم يتبعها رمضان، وإنما أتبعها بعض رمضان، ولأن القضاء فرض، وصيام الست تطوع، والفرض أولى بالاهتمام والعناية . وبالله التوفيق .
[ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ : عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - الجزء 15 ص 392 ] .