بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

إذا مضت عليك لحظات لم تذكر الله فيها ،فبادر إلى ايقاظ قلبك ولو بتهليلة او تسبيحة او استغفار وتعود على هذا تجد خيرا كثيرا فالغفلة داء ،

اللهم إني استغفرك وأتوب إليك عدد كل شيئ وملء كل شيئ

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يقول ابن كثير رحمه الله من اتصف بصفة الإستغفار يسر الله عليه رزقه وسهل عليه أمره وحفظ عليه شأنه وقوته

استغفر الله العظيم وأتوب إليه،(

وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

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قال صلى الله عليه وسلم

قال الله تعالى

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ياابن آدم إنك مادعوتني ورجوتني غفرت لك ولاأبالي ،ياابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولاأبالي، ياابن آدم لوأتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لاتشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة

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رواه الترميذي

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ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا

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اذكر الله لتنجو من القلق، والإضطراب ،والهم، والحزن، وضيق الصدر ،بذكر الله تحلو الحياة، وبذكر الله تأمن وتسعد، وبذكر الله يهدأ خاطرك ،ويطمئن قلبك

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ألا بذكر الله تطمئن القلوب