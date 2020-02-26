بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ربما ذنبا :

أفقدك نعمه في دنياك ف

استغفر الله

حتى يعيدها لك! فالمعاصي تزيل النعم و

الاستغفار

يجلبها والشكر يحفظها

استغفر الله العظيم وأتوب إليه

بكثرة

استغفارك

يزال همك وتمحى خطيئتك وتوفق لكل خير وتفتح لك أبواب السماء فلا يرد لك بإذن الله دعاء

استغفر الله العظيم الذي لاإله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ،

استغفروا كثيرا، سترون عجبا عجابا، تخيلوا مع كل استغفار جبال من الآثام والهموم تزول عن كاهليك، ورضا يبدأ يغمر روحك وتوفيقا وسدادا من الله يتدفق لحياتك

استغفر من قلبك

وتذكر :أن أهل الجنة لم يتحسروا على شئ كحسرتهم على ساعة لم يذكروا الله فيها هنيئا وطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا الاستغفار سبب لرضا الله وسبب لسعة الرزق وطول العمر وتفريج الهموم ،من استغفر جعل الله له من كل ضيق فرجا ،ومن كل بلاء عافية ورزقه من حيث لايحتسب،

استغفر الله

خوفا من ذنب يهوي بنا إلى النار سبعين خريفا و

استغفر الله

طمعا من خطيئة، وأجرا يسجل فيأخذنا إلى النعيم

استغفر الله

استغفر الله العظيم

استغفر الله وأتوب إليه